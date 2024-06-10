Вирусолог Вострухов: для защиты от клещей следует носить многослойную одежду

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прогулка в парке

Вирусолог Сергей Вострухов посоветовал всем, кто отправляется гулять на природу, в лес или парк, проявлять осторожность.

Вирусолог Вострухов напомнил о существующей  летом опасности оказаться случайно укушенным клещом.

«Заполонившие Европу клещи-гиганты Hyalomma lusitanicum относятся к наиболее опасным, по этой причине необходимо строго соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке», - заметил эксперт в комментарии NEWS.ru.

Вот один из советов вирусолога – для защиты от клещей следует носить многослойную одежду. Кроме того, во время прогулок или пикников на природе имеет смысл применять средства, отпугивающие членистоногих. После таких походов в места природного ландшафта необходимо внимательно осматривать себя (и своих питомцев) и проверять, не присосался ли клещ.

«Клещ может представлять серьезную угрозу здоровью, поэтому худшая тактика — ждать, пока он отпадет сам собой: все это время в кровь могут поступать возбудители опасных инфекций, носителем которых он может являться», - объяснил Сергей Вострухов.

По словам вирусолога, при отсутствии возможности посетить удалить клеща в амбулатории нужно постараться сделать это самостоятельно с соблюдением всех мер предосторожности. Снятого с тела клеща нужно поместить в емкость и отвезти в лабораторию, где смогут проверить, не был ли он зараженным.

Кроме того, следует наблюдать за состоянием кожи в месте укуса и при любом изменении с ней обращаться к врачу.

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Сергей Вострухов
Сергей Вострухов
Здоровье
вирусолог, международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики
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Теги : клещи, советы специалистов, Сергей Вострухов
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