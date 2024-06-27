Врач Комиссарова: сахар помогает работе мозга и выработке гормонов счастья, эндокринолог Гуреева назвала дневную норму
Эндокринолог Альбина Комиссарова в интервью изданию «Доктор Питер» выделила пять причин, по которым стоит предпочесть сахар его заменителям. Хотя сахар может быть вредным при чрезмерном потреблении, его умеренное использование приносит организму определённые преимущества.
Комиссарова отмечает, что сахар может быть полезен для организма. Как и у любого другого продукта, у сахара есть свои плюсы и минусы, важно лишь соблюдать меру. Первое преимущество сахара заключается в его способности быстро пополнять энергетические запасы организма благодаря простым углеводам, которые он содержит.
Второе преимущество сахара состоит в его положительном влиянии на мозговую деятельность. Не зря во время экзаменов рекомендуется есть шоколад: сахар способствует быстрому и эффективному функционированию мозга.
Третья причина, по которой стоит предпочесть сахар заменителям, — это стимулирование выработки гормонов счастья. Еда не только удовлетворяет основную потребность, но и приносит удовольствие, а сахар улучшает вкус блюд.
Четвёртое преимущество сахара связано с ферментацией и его свойствами как консерванта. Это позволяет разнообразить рацион и сделать блюда более вкусными и полезными.
В итоге, хотя сахар и требует умеренности в потреблении, он может внести значительный вклад в поддержание энергии, улучшение когнитивных функций и общего настроения.
"Рекомендованная норма потребления сахара в день зависит от различных факторов, включая возраст, пол и уровень физической активности. Взрослым следует ограничивать потребление свободных сахаров (добавленных сахаров и сахаров, естественно присутствующих в мёде, сиропах и фруктовых соках) до менее чем 10% от общего количества потребляемых калорий. Для среднего взрослого человека это составляет примерно 25-50 граммов сахара в день, что эквивалентно 6-12 чайным ложкам", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Превышение этой нормы может привести к ряду негативных последствий для здоровья:
- Ожирение и избыточный вес: избыточное потребление сахара часто связано с увеличением калорийности рациона, что может привести к набору лишнего веса и ожирению. Это, в свою очередь, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других хронических заболеваний.
- Развитие диабета: частое употребление продуктов с высоким содержанием сахара может способствовать развитию инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития диабета 2 типа.
- Сердечно-сосудистые заболевания: исследования показывают, что высокое потребление сахара связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный сахар может повышать уровень триглицеридов, артериальное давление и воспалительные маркеры, все из которых являются факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний.
- Нарушения обмена веществ: избыточное потребление сахара может вызвать метаболические нарушения, такие как жировой гепатоз (жировое перерождение печени) и дислипидемия (аномальный уровень липидов в крови).
- Хронические воспаления: высокий уровень сахара в крови может способствовать хроническим воспалительным процессам, что увеличивает риск развития различных хронических заболеваний, включая рак и аутоиммунные заболевания.
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