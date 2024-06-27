Врач Комиссарова: сахар помогает работе мозга и выработке гормонов счастья, эндокринолог Гуреева назвала дневную норму

"Рекомендованная норма потребления сахара в день зависит от различных факторов, включая возраст, пол и уровень физической активности. Взрослым следует ограничивать потребление свободных сахаров (добавленных сахаров и сахаров, естественно присутствующих в мёде, сиропах и фруктовых соках) до менее чем 10% от общего количества потребляемых калорий. Для среднего взрослого человека это составляет примерно 25-50 граммов сахара в день, что эквивалентно 6-12 чайным ложкам", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Ожирение и избыточный вес : избыточное потребление сахара часто связано с увеличением калорийности рациона, что может привести к набору лишнего веса и ожирению. Это, в свою очередь, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других хронических заболеваний.

: избыточное потребление сахара часто связано с увеличением калорийности рациона, что может привести к набору лишнего веса и ожирению. Это, в свою очередь, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и других хронических заболеваний. Развитие диабета : частое употребление продуктов с высоким содержанием сахара может способствовать развитию инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития диабета 2 типа.

: частое употребление продуктов с высоким содержанием сахара может способствовать развитию инсулинорезистентности, что увеличивает риск развития диабета 2 типа. Сердечно-сосудистые заболевания : исследования показывают, что высокое потребление сахара связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный сахар может повышать уровень триглицеридов, артериальное давление и воспалительные маркеры, все из которых являются факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний.

: исследования показывают, что высокое потребление сахара связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Избыточный сахар может повышать уровень триглицеридов, артериальное давление и воспалительные маркеры, все из которых являются факторами риска для сердечно-сосудистых заболеваний. Нарушения обмена веществ : избыточное потребление сахара может вызвать метаболические нарушения, такие как жировой гепатоз (жировое перерождение печени) и дислипидемия (аномальный уровень липидов в крови).

: избыточное потребление сахара может вызвать метаболические нарушения, такие как жировой гепатоз (жировое перерождение печени) и дислипидемия (аномальный уровень липидов в крови). Хронические воспаления: высокий уровень сахара в крови может способствовать хроническим воспалительным процессам, что увеличивает риск развития различных хронических заболеваний, включая рак и аутоиммунные заболевания.

Комиссарова отмечает, что сахар может быть полезен для организма. Как и у любого другого продукта, у сахара есть свои плюсы и минусы, важно лишь соблюдать меру. Первое преимущество сахара заключается в его способности быстро пополнять энергетические запасы организма благодаря простым углеводам, которые он содержит.Второе преимущество сахара состоит в его положительном влиянии на мозговую деятельность. Не зря во время экзаменов рекомендуется есть шоколад:Третья причина, по которой стоит предпочесть сахар заменителям, — это стимулирование выработки гормонов счастья. Еда не только удовлетворяет основную потребность, но и приносит удовольствие, аЧетвёртое преимущество сахара связано с ферментацией иЭто позволяет разнообразить рацион и сделать блюда более вкусными и полезными.В итоге, хотя сахар и требует умеренности в потреблении, он может внести значительный вклад в поддержание энергии, улучшение когнитивных функций и общего настроения.Ранее МедикФорум писал о вреде белковой диеты.

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