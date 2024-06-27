Врач Денисова: эти продукты нужно полностью исключить диабетикам, диетолог Пономарева перечислила 10 продуктов, снижающие сахар

"Для людей с сахарным диабетом важно включать в рацион продукты, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и обеспечивают организм необходимыми питательными веществами", - говорит Пономарева.

Полезные продуктов для диабетиков

"Шпинат, капуста, брокколи и другие листовые зелёные овощи богаты витаминами, минералами и клетчаткой. Они помогают контролировать уровень сахара в крови и поддерживают общее здоровье".

"Они помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и долгое время насыщают".

"Лосось, скумбрия, сардины и другая жирная рыба богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают здоровье сердца, что особенно важно для людей с диабетом".

"Регулярное включение этих продуктов в рацион может помочь людям с диабетом управлять своим состоянием и поддерживать общее здоровье", - подчеркивает врач-диетолог.

Для приготовления пищи рекомендуется использовать щадящие методы термической обработки, такие как варка, тушение, запекание и приготовление на пару.Пациентам с сахарным диабетом следует полностью исключить из рациона следующие продукты:какие продукты снижают и стабилизируют уровень сахара в крови.Черника, клубника, малина и другие ягоды содержат антиоксиданты, витамины и клетчатку, что делает их отличным выбором для диабетиков. Они также имеют низкий гликемический индекс.Овсянка, киноа, коричневый рис и цельнозерновой хлеб богаты клетчаткой, которая помогает стабилизировать уровень сахара в крови и улучшает пищеварение.Фасоль, чечевица и горох являются отличными источниками белка, клетчатки и сложных углеводов.Миндаль, грецкие орехи, семена чиа и льняное семя содержат полезные жиры, белок и клетчатку. Они могут помочь снизить воспаление и улучшить чувствительность к инсулину.Нежирный натуральный йогурт и кефир содержат пробиотики, которые могут улучшить здоровье кишечника и поддерживать иммунную систему.Этот плод богат здоровыми жирами, клетчаткой и низким содержанием углеводов, что делает его отличным выбором для поддержания уровня сахара в крови.Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином С и клетчаткой, что помогает укрепить иммунную систему и поддерживать здоровье сердца.Это полезный источник мононенасыщенных жиров, которые могут улучшить чувствительность к инсулину и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Ранее МедикФорум писал о вреде белковой диеты.

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