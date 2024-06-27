Врач Бречер: 2 яблока в день снижают холестерин, терапевт Андреева посоветовала еще 10 эффективных продуктов
Диетолог Эли Бречер рекомендует съедать по два яблока в день для снижения уровня холестерина и улучшения здоровья сердца. Об этом сообщает Daily Mirror.
Бречер отмечает, что содержащийся в яблоках пектин помогает контролировать уровень холестерина. Наибольшая концентрация этого вещества находится в кожуре и сердцевине яблока.
Кроме того, диетолог подчеркнула, что яблоки способствуют снижению артериального давления, укрепляют сердечно-сосудистую систему и помогают предотвратить инсульты. Это происходит благодаря полифенолам, содержащимся в плодах.
Ещё одним значимым преимуществом яблок является их богатый витаминный состав. Съедая одно яблоко, можно получить около десяти процентов суточной нормы витамина С, а также витамины К и Е.
"Снижение уровня холестерина в крови является важным аспектом поддержания здоровья сердца и сосудов. Помимо яблок, существует множество других продуктов, которые помогают контролировать и снижать уровень холестерина", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
10 продуктов для снижения холестерина
Овсянка и цельнозерновые продукты
"Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая помогает уменьшить всасывание холестерина в кровоток".
Аналогичный эффект оказывают и другие цельнозерновые продукты, такие как ячмень и коричневый рис.
Орехи
"Миндаль, грецкие орехи, фундук и другие орехи богаты полезными жирами и фитостеролами, которые помогают снизить уровень холестерина".
Употребление небольшого количества орехов ежедневно может улучшить липидный профиль крови.
Рыба и морепродукты
Жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и сардины, богата омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень триглицеридов и улучшить общий липидный профиль.
Авокадо
Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые способствуют снижению уровня "плохого" (LDL) холестерина и повышению уровня "хорошего" (HDL) холестерина.
Бобовые
Чечевица, фасоль, горох и другие бобовые богаты растворимой клетчаткой и растительными белками, которые помогают снизить уровень холестерина в крови.
Оливковое масло
"Оливковое масло содержит мононенасыщенные жиры и антиоксиданты, которые помогают снизить уровень LDL-холестерина и улучшить общее состояние сердечно-сосудистой системы".
Фрукты и овощи
Фрукты, такие как цитрусовые, ягоды, груши и овощи, такие как брокколи, морковь и шпинат, содержат много клетчатки, антиоксидантов и фитонутриентов, которые способствуют снижению холестерина.
Чеснок
Чеснок содержит аллицин и другие соединения, которые помогают снизить уровень холестерина и укрепить сердечно-сосудистую систему.
Зеленый чай
Зеленый чай богат антиоксидантами, такими как катехины, которые помогают снизить уровень холестерина и улучшить общее состояние здоровья сердца.
"Регулярное включение этих продуктов в рацион может существенно помочь в поддержании нормального уровня холестерина и улучшении общего состояния здоровья".
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