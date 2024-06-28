Кардиолог Кореневич: скачки давления не так опасны для здоровья, как кажется

«Скачки давления не так опасны для здоровья, как кажется. Стабильно высокое артериальное давление – это главный фактор опасности: именно такое состояние приводит к инфарктам, инсультам и внезапной смерти», - предупредила Анна Кореневич.

«Часто давление повышается в ответ на приступ страха. Есть люди, которые ходят по врачам, получают лекарства, но не могут решить свою проблему. Эти состояния могут обостряться в жару», - заявила медик.

Кардиолог Кореневич рассказала, что многие люди опасаются происходящих в течение дня скачков давления, но в реальности они не так опасны для здоровья, как кажется. Медик пояснила, что подобные перепады могут возникать как реакция организма на изменения в среде его существования и рутинные стрессы, то есть, это вполне естественные процессы. Гораздо более серьезную угрозу представляет постоянно высокое давление, обусловленное гипертонической болезнью или хроническим спазмом сосудов, особенно если оно остается таковым на протяжении долгого периода времени.Кардиолог уточнила, что здоровый люди переносят скачки давления неоднократно за день, и даже не замечают этого. Но если при перепадах АД возникают явные дискомфортные, негативные состояния, необходимо обращаться к врачу и обследоваться. В частности, это следует сделать если на фоне скачков давления человек ощущает жар, потливость, озноб, боль в груди и животе, панику, боязнь смерти.Врач добавила, что скачки давления в жару часто бывают спровоцированы психоэмоциональным напряжением и проблемами, которые необходимо решать не столько у терапевтов, сколько у психологов и психиатров.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может произойти , когда пьющий человек решает отказаться от алкоголя.

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