Врач Гайфутдинов: лень приводит к деменции, невролог Алехина о последствиях в виде ожирения и сниженного иммунитета

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Врач Гайфутдинов: лень приводит к деменции, невролог Алехина о последствиях в виде ожирения и сниженного иммунитета


Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют склонность к развитию метаболического синдрома, который с возрастом повышает риск деменции, диабета, атеросклероза и ожирения, отметил врач-невролог Рустем Гайфутдинов в интервью NEWS.ru.


Гайфутдинов подчеркнул, что у людей, предпочитающих малоподвижный образ жизни, также часто наблюдается повышенное артериальное давление и депрессия.

Пассивный образ жизни приводит к ранним сосудистым поражениям головного мозга, что увеличивает риск развития деменции. Движение является естественной потребностью человека, наряду с воздухом и водой. Лень — один из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Здоровый образ жизни без вредных привычек может значительно продлить жизнь человека. Активность крайне важна и не должна игнорироваться, подчеркнул врач.

Невролог настоятельно рекомендует вести активный образ жизни, особенно в возрасте от 45 до 60 лет, чтобы снизить риск развития деменции. Врач советует стремиться к достижению не менее 10–15 тысяч шагов в день, что является универсальным методом поддержания активности.

"Малоподвижный образ жизни могут привести к множеству проблем со здоровьем. Недостаток физической активности является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.

Ожирение 


Отсутствие физической активности и привычка к перееданию могут привести к ожирению.

"Ожирение увеличивает риск развития множества других заболеваний, включая диабет, гипертонию и различные виды рака".

Проблемы с опорно-двигательным аппаратом


Недостаток физической активности может привести к ослаблению мышц и костей, что повышает риск развития остеопороза и артрита. Малоподвижный образ жизни также может вызвать боли в спине и суставах.

Психические расстройства


"Отсутствие физической активности могут способствовать развитию депрессии, тревожности и других психических расстройств".

Регулярные физические упражнения способствуют высвобождению эндорфинов, которые улучшают настроение и общее психическое состояние.

Снижение иммунитета


"Малоподвижный образ жизни может ослабить иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и заболеваниям".

Физическая активность помогает укрепить иммунитет и улучшить общую сопротивляемость организма.

Проблемы с пищеварением


Недостаток движения может вызвать запоры и другие проблемы с пищеварением. Регулярные физические упражнения способствуют нормализации работы кишечника и улучшению обмена веществ.

Сонливость и усталость


"Парадоксально, но малоподвижный образ жизни может привести к хронической усталости и сонливости. Физическая активность помогает улучшить качество сна и уровень энергии в течение дня".


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