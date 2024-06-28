Врач Гайфутдинов: лень приводит к деменции, невролог Алехина о последствиях в виде ожирения и сниженного иммунитета
Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, имеют склонность к развитию метаболического синдрома, который с возрастом повышает риск деменции, диабета, атеросклероза и ожирения, отметил врач-невролог Рустем Гайфутдинов в интервью NEWS.ru.
Гайфутдинов подчеркнул, что у людей, предпочитающих малоподвижный образ жизни, также часто наблюдается повышенное артериальное давление и депрессия.
Пассивный образ жизни приводит к ранним сосудистым поражениям головного мозга, что увеличивает риск развития деменции. Движение является естественной потребностью человека, наряду с воздухом и водой. Лень — один из ключевых факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Здоровый образ жизни без вредных привычек может значительно продлить жизнь человека. Активность крайне важна и не должна игнорироваться, подчеркнул врач.
Невролог настоятельно рекомендует вести активный образ жизни, особенно в возрасте от 45 до 60 лет, чтобы снизить риск развития деменции. Врач советует стремиться к достижению не менее 10–15 тысяч шагов в день, что является универсальным методом поддержания активности.
"Малоподвижный образ жизни могут привести к множеству проблем со здоровьем. Недостаток физической активности является одним из главных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инфаркт и инсульт", - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.
Ожирение
Отсутствие физической активности и привычка к перееданию могут привести к ожирению.
"Ожирение увеличивает риск развития множества других заболеваний, включая диабет, гипертонию и различные виды рака".
Проблемы с опорно-двигательным аппаратом
Недостаток физической активности может привести к ослаблению мышц и костей, что повышает риск развития остеопороза и артрита. Малоподвижный образ жизни также может вызвать боли в спине и суставах.
Психические расстройства
"Отсутствие физической активности могут способствовать развитию депрессии, тревожности и других психических расстройств".
Регулярные физические упражнения способствуют высвобождению эндорфинов, которые улучшают настроение и общее психическое состояние.
Снижение иммунитета
"Малоподвижный образ жизни может ослабить иммунную систему, делая организм более уязвимым к инфекциям и заболеваниям".
Физическая активность помогает укрепить иммунитет и улучшить общую сопротивляемость организма.
Проблемы с пищеварением
Недостаток движения может вызвать запоры и другие проблемы с пищеварением. Регулярные физические упражнения способствуют нормализации работы кишечника и улучшению обмена веществ.
Сонливость и усталость
"Парадоксально, но малоподвижный образ жизни может привести к хронической усталости и сонливости. Физическая активность помогает улучшить качество сна и уровень энергии в течение дня".
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