Врач Репникова: похудение на более чем 4 килограмма в месяц опасно для почек и печени

«Не больше 4 килограммов в месяц, иначе печень и почки прикажут долго жить. Потому что все токсины, которые участвуют в плавлении жира, все потекут в почки и печень», - пояснила медик.

Резкое похудение за непродолжительный период времени негативно сказывается на работе организма. В частности, похудение на более чем 4 килограмма в месяц опасно для почек и печени, – об этом врач Репникова предупредила в комментарии для РИА Новости.Юлия Репникова подчеркнула, что процесс похудения должен быть исключительно плавным и постепенным. Максимум за месяц можно без вреда для здоровья сбросить 2 килограмма.Чем медленнее худеет человек, тем дольше сохраняется эффект от снижения веса, констатировала врач-эндокринолог.Медик добавила, что стремительное похудение активизирует в организме компенсаторные механизмы – он использует все питательные вещества, поступающие с едой, на создание жировых запасов и замедляет метаболизм. После окончания периода похудения эти изменения с организмом поспособствуют тому, что его вес начнет расти с увеличенной скоростью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что успешно сбросить вес можно благодаря сну достаточной продолжительности

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