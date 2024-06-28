Врач Репникова навала достаточный сон среди трех ключевых условий для похудения

«Стабильного снижения веса можно добиться, если человек соблюдает три условия – нормально спит, достаточно двигается и ест не более 450 граммов еды за раз», - рассказала эндокринолог Юлия Репникова РИА Новости

Врач Репникова констатировала, что похудения можно добиться при соблюдении трех ключевых условий. Среди трех важнейших условий для похудения медик назвала достаточный сон, во время которого вырабатываются гормоны, активизирующие процессы жиросжигания.Также специалист посоветовала избегать значительного ограничения калорийности рациона. Но еда должна быть определенным образом сбалансированной. Половину тарелки должны занимать овощи, одну четверть – мясо и еще четверть – гарнир.Медик подчеркнула, что вес многих людей сегодня выходит за рамки нормы прежде всего из-за того, что они мало двигаются, много едят и неправильно спят. Эти параметры – достаточный сон, адекватная физнагрузка и умеренное потребление килокалорий – базовые «три кита» для успешного похудения, заявила Репникова.Врач обратила внимание на тот факт, что лишний вес и ожирение нередко бывают тесно связаны с психологическими проблемами. Для формирования правильного пищевого поведения и спокойного отношения к еде человеку может понадобиться помощь специалистов, психиатра или психолога, добавила она.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач-диетолог Маргарита Королева назвала «голодные» способы добиваться похудения особенно опасными

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.