Видно по лицу. Врач Уланкина назвала мешки под глазами среди признаков больных почек

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женщина смотрит в зеркало

Врач Ольга Уланкина: по лицу человека бывает понятно, что его почки нездоровы.

Больные почки – одна из самых распространенных проблем со здоровьем у россиян. Врач Уланкина констатировала, что главным показателем почечной патологии у человека является изменившийся вид мочи и нарушенное мочеиспускание.

«Вид мочи многое говорит о состоянии почек. Если она мутная или дает пену, это повод обратить внимание на водно-солевой баланс и наладить питьевой режим, а при отсутствии положительных изменений — обратиться к врачу», - сообщила Уланкина порталу 74.ru.

Также медик посоветовала незамедлительно обращаться за обследованиям, если моча приобретает розовый оттенок – это может говорить о наличии в ней крови.

Что также полезно помнить – чем она темнее, тем меньше в организме жидкости, что крайне негативно влияет на почки.
Уланкина добавила, что болезни почек могут незаметно развиваться для самого заболевшего, но их косвенные признаки могут быть видны в зеркале. Определить патологию можно по лицу – оно подвергается отечности, а под глазами появляются выраженные мешки.

«Если работа почек нарушена и лишняя жидкость не выводится, начинает отекать лицо, особенно в области глаз», - предупредила специалист.

Кроме того, на больные почки указывают синяки под глазами. Если они регулярно появляются по утрам, это может означать, что почки плохо справляются с функцией фильтра, и в организме задерживаются токсины.

Другие возможные признаки больных почек, которые видно по лицу, – это бледность или желтизна кожи, её повышенная сухость.

Медик добавила, что в случае больных почек лишняя жидкость скапливается и в конечностях – у людей с такой проблемой часто сильно отекают ноги.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боли в пояснице могут возникать из-за камней в почках.

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Ольга Уланкина
Ольга Уланкина
Здоровье
кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест»
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