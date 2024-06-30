Медик Полубок назвала самые вредные блюда для завтрака, нутрициолог Строков рассказал о трех идеальных вариантах завтрака

"Утром в организме слишком мало инсулина, чтобы переваривать такую пищу," — приводит слова Елены Полубок издание "Вечерний Гродно".

"Идеальный завтрак должен быть сбалансированным и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами для поддержания энергии и хорошего самочувствия в течение дня", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Греческий йогурт с мёдом и орехами

Несладкий греческий йогурт

Ложка мёда

Горсть орехов (например, миндаль, грецкие орехи, фисташки)

Немного свежих фруктов (например, кусочки яблока, груши, ягод)

"Греческий йогурт богат белком и пробиотиками, которые полезны для здоровья кишечника. Мёд добавляет естественную сладость и антиоксиданты, орехи обеспечивают полезные жиры и дополнительный белок, а фрукты добавляют витамины и клетчатку".

Авокадо-тост с яйцом

Цельнозерновой хлеб

Спелое авокадо

Яйцо (варёное, пашот или жареное)

Немного соли и перца

Дополнительно: ломтики помидора или листики шпината

"Цельнозерновой хлеб обеспечивает сложные углеводы и клетчатку, авокадо добавляет полезные мононенасыщенные жиры и витамины, а яйцо – отличный источник белка и важных микроэлементов".

Яичница с авокадо и шпинатом

2 яйца

Половина авокадо

Горсть свежего шпината

Половина помидора (по желанию)

1 столовая ложка оливкового масла

Щепотка соли и перца

Немного зелени (петрушка, укроп) для украшения

"Этот завтрак обеспечивает хорошее сочетание белков, полезных жиров и овощей, необходимых для энергии и здоровья".

По словам врача, на голодный желудок нельзя пить кофе из-за его высокой кислотности, что может привести к развитию гастрита. Бананы также не рекомендуется есть на завтрак, поскольку содержащийся в них магний может нарушить баланс организма.Копчености долго перевариваются и могут вызвать спазмы, а сырые овощи с высоким содержанием кислоты, такие как помидоры, перец, лук и чеснок, раздражают желудок и его слизистые.Цитрусовые и сладости также попадают под запрет.Хлопья и каши быстрого приготовления содержат быстрые углеводы, которые быстро вызывают чувство голода и способствуют набору веса. Кроме того, такие каши часто содержат консерванты и подсластители, которые также считаются вредными.Таким образом, важно тщательно выбирать продукты для завтрака, чтобы поддерживать здоровье и избежать нежелательных последствий.Такой завтрак поддерживает долгое чувство сытости и снабжает организм необходимыми питательными веществами.Яичница богата белком, который помогает поддерживать чувство сытости и способствует восстановлению мышц. Авокадо добавляет полезные мононенасыщенные жиры и витамины, а шпинат — источник железа и антиоксидантов.Ранее МедикФорум писал о пользе яблок для снижения холестерина.

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