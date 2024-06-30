Медик Полубок назвала самые вредные блюда для завтрака, нутрициолог Строков рассказал о трех идеальных вариантах завтрака

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Медик Полубок назвала самые вредные блюда для завтрака, нутрициолог Строков рассказал о трех идеальных вариантах завтрака


Некоторые продукты, такие как бананы, цитрусовые и каши быстрого приготовления, могут нанести вред организму и привести к набору веса, утверждает медик из поликлиники Гродненской университетской клиники Елена Полубок. Она считает, что не все популярные продукты подходят для завтрака, и некоторые из них могут быть опасны для здоровья, особенно если их употреблять натощак.


По словам врача, на голодный желудок нельзя пить кофе из-за его высокой кислотности, что может привести к развитию гастрита. Бананы также не рекомендуется есть на завтрак, поскольку содержащийся в них магний может нарушить баланс организма.

Копчености долго перевариваются и могут вызвать спазмы, а сырые овощи с высоким содержанием кислоты, такие как помидоры, перец, лук и чеснок, раздражают желудок и его слизистые.

Цитрусовые и сладости также попадают под запрет.

"Утром в организме слишком мало инсулина, чтобы переваривать такую пищу," — приводит слова Елены Полубок издание "Вечерний Гродно".

Хлопья и каши быстрого приготовления содержат быстрые углеводы, которые быстро вызывают чувство голода и способствуют набору веса. Кроме того, такие каши часто содержат консерванты и подсластители, которые также считаются вредными.

Таким образом, важно тщательно выбирать продукты для завтрака, чтобы поддерживать здоровье и избежать нежелательных последствий.

"Идеальный завтрак должен быть сбалансированным и обеспечивать организм необходимыми питательными веществами для поддержания энергии и хорошего самочувствия в течение дня", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.


Греческий йогурт с мёдом и орехами


Состав:
  • Несладкий греческий йогурт
  • Ложка мёда
  • Горсть орехов (например, миндаль, грецкие орехи, фисташки)
  • Немного свежих фруктов (например, кусочки яблока, груши, ягод)
"Греческий йогурт богат белком и пробиотиками, которые полезны для здоровья кишечника. Мёд добавляет естественную сладость и антиоксиданты, орехи обеспечивают полезные жиры и дополнительный белок, а фрукты добавляют витамины и клетчатку".

Авокадо-тост с яйцом


Состав:
  • Цельнозерновой хлеб
  • Спелое авокадо
  • Яйцо (варёное, пашот или жареное)
  • Немного соли и перца
  • Дополнительно: ломтики помидора или листики шпината
"Цельнозерновой хлеб обеспечивает сложные углеводы и клетчатку, авокадо добавляет полезные мононенасыщенные жиры и витамины, а яйцо – отличный источник белка и важных микроэлементов".

Такой завтрак поддерживает долгое чувство сытости и снабжает организм необходимыми питательными веществами.

Яичница с авокадо и шпинатом


Состав:
  • 2 яйца
  • Половина авокадо
  • Горсть свежего шпината
  • Половина помидора (по желанию)
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • Щепотка соли и перца
  • Немного зелени (петрушка, укроп) для украшения
Яичница богата белком, который помогает поддерживать чувство сытости и способствует восстановлению мышц. Авокадо добавляет полезные мононенасыщенные жиры и витамины, а шпинат — источник железа и антиоксидантов.

"Этот завтрак обеспечивает хорошее сочетание белков, полезных жиров и овощей, необходимых для энергии и здоровья".


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