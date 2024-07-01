Невролог Демьяновская: недостаток общения влияет на подверженность деменции

«Лишившись общения или ограничив его, мы испытываем стресс, меняется поведение, снижается когнитивный резерв, что может привести к серьезным проблемам с умственным и психическим здоровьем», - объяснила врач порталу «Доктор Питер».

«Следует поддерживать связь с родными и друзьями хотя бы дистанционно. Также полезно чаще выходить на улицу — и не только для того, чтобы подвигаться и подышать свежим воздухом, но и чтобы пообщаться с другими людьми. Даже самая обычная прогулка в парке или поход в библиотеку может привести к новому знакомству», - поделилась эксперт.

Невролог Демьяновская констатировала, что люди являются социальными существами, а это означает, что для хорошего самочувствия им необходимо общение. Одним из важнейших аспектов общения, позитивно влияющих на здоровье человека, является эффект эмоциональной поддержки – это обеспечивает защиту от стресса и его разрушительного воздействия на организм. При недостатке общения возникают проблемы с умственным и психическим здоровьем.Демьяновская подчеркнула, что недостаток общения влияет на подверженность деменции или приобретенному слабоумию. И наоборот, общительность и привычка расширять свои социальные контакты, легко обзаводиться друзьями эффективно обеспечивают профилактику возрастного слабоумия. По словам врача, исследования свидетельствуют, что жертвами деменции значительно реже становятся семейные люди, имеющие больше социальных контактов, а также люди старше 65 лет, которые в силу разных обстоятельств оказываются вовлечены в разные группы по интересам и рабочие коллективы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, сколько воды в жару должны выпивать пожилые люди

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