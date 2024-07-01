«Восполняя водный баланс». Медики напомнили, как правильно пить кофе в условиях жары

«Если стало тревожно, закружилась голова или началось беспокойство, то выбирайте порцию кофе поменьше либо откажитесь от напитка хотя бы временно», - цитирует специалистов Общественная Служба Новостей

«В жару очень важно сохранять водный баланс организма и поскольку кофе ведет к обезвоживанию, при его приеме очень важно пить много воды. Взяв себе порцию кофе, захватите и бутылочку чистой питьевой воды», - поделилась врачи советом.

Натуральный качественный кофе – во многих отношениях полезный для здоровья напиток: он обеспечивает организм антиоксидантами, улучшает состояние сердца и сосудов, защищает от ожирения печень. Но в жару организм может негативно отреагировать на кофе, причем даже у тех, кто пьет его давно. Такая реакция связана со специфическим действием тепла, которое расширяет сосуды и кофеина, который их, наоборот, сужает.Медики напомнили, как правильно пить кофе в условиях жары. Они подчеркнули, что кофе является диуретиком, усилителем мочеиспускания – при его употреблении организм активно теряет влагу, что небезопасно в жару, так как обезвоживание заставляет кровь сгущаться и слипаться в тромбы.Также медики порекомендовали избегать в жару вариантов кофе с добавлением сахара, сиропов и других подсластителей, или напитков, в которых кофе смешивается с алкоголем, шоколадом, энергетиками, как и холодных напитков на основе кофе.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тяга к сладкому может быть необычным признаком обезвоживания

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