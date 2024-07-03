Кардиолог Кузнецова: жара особенно вредит людям с больным сердцем, врач Андреева рассказала о влиянии жары на гипертоников

"Жаркая погода может оказать значительное влияние не только на людей с болезнями сердца, но и на людей с гипертонией (повышенным артериальным давлением), и это влияние может быть опасным. Жаркая погода может вызвать расширение кровеносных сосудов (вазодилатацию), что приводит к снижению артериального давления. Это может вызвать головокружение, слабость и даже обмороки, особенно у людей, принимающих лекарства для снижения давления.", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

"Потеря жидкости через пот может привести к сгущению крови, что увеличивает риск образования тромбов. Это особенно опасно для людей с гипертонией, так как тромбы могут вызвать инсульты".

Пить достаточное количество воды для поддержания гидратации.

Избегать пребывания на солнце в самое жаркое время дня.

Носить легкую и светлую одежду.

Находиться в прохладных помещениях с кондиционером или вентиляторами.

Регулярно измерять артериальное давление.

Принимать лекарства согласно предписаниям врача и консультироваться с ним по поводу возможных изменений дозировки в жаркую погоду.

Избегать интенсивной физической активности в жару.

По словам специалиста, организм в ответ на высокие температуры усиливает потоотделение для охлаждения, что приводит к сгущению крови и увеличивает риск тромбообразования. Потеря минералов через пот может спровоцировать аритмию. Жара также вызывает учащение пульса и повышение артериального давления, что повышает вероятность сосудистых осложнений, таких как инсульт и инфаркт.Симптомы, указывающие на перегрев и негативное воздействие жары, включают слабость, головную боль, головокружение, мелькание «мушек» перед глазами, тошноту, одышку и учащенное сердцебиение. При их появлении необходимо уйти в прохладное место, сесть или прилечь и померить давление и пульс.Желательно, чтобы рядом был кто-то, кто мог бы помочь. Следует принять препараты для снижения давления и выпить стакан минеральной воды. Если симптомы не проходят более часа, нужно вызвать скорую помощь.Для минимизации негативного воздействия жары на организм кардиолог советует соблюдать несколько правил. Пить достаточное количество жидкости, предпочтительно минеральной воды, чтобы предотвратить сгущение крови и дефицит минералов. Снизить физическую нагрузку и избегать подъема тяжестей, чтобы не провоцировать учащение пульса и повышение давления.В жару люди потеют больше, что приводит к потере жидкости и электролитов. Обезвоживание и потеря важных минералов, таких как натрий и калий, могут привести к повышению артериального давления и ухудшению состояния.Люди с гипертонией подвержены более высокому риску теплового удара, особенно если они не принимают достаточных мер для охлаждения и гидратации.Ранее МедикФорум писал о вреде переработанных углеводов.

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