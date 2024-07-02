Врач Лебедева: переработанные углеводы вредят больше, чем сахар, диетолог Пономарева перечислила самые вредные углеводы

Стремясь сохранить здоровье и продлить молодость, многие люди вкладывают деньги в дорогие и часто непроверенные средства, забывая о простом и действенном способе улучшить качество жизни - здоровом образе жизни.







"Это основа всего", - пишет гастроэнтеролог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале, подчеркивая, что именно образ жизни может добавить годы жизни или наоборот, отнять их. Питание и психологическое спокойствие - ключевые факторы, влияющие на здоровье и внешний вид.



По словам врача, правильный режим питания заключается в получении всех необходимых питательных веществ без перегрузки организма. В наши дни многие боятся сахара, забывая о важности умеренности. Врач подчеркивает важность исключения переработанных углеводов, заменяя их натуральными сладостями и источниками энергии, такими как ягоды, фрукты, семена и орехи. Также важно включать в рацион витаминные продукты (яйца, овощи, грибы) и источники белка (рыба, мясо, морепродукты).





"Не забывайте оставить немного места для сливочного масла и топленого масла ГХИ", - добавила Диляра Лебедева. "Такой образ жизни помогает снизить воспаление и улучшить метаболизм", - объясняет специалист.



Гастроэнтеролог уточнила, что для здоровья ежедневно можно потреблять не более 50 граммов сахара. Важно помнить, что этот предел включает все продукты, содержащие сахар, которые мы употребляем.

"Переработанные углеводы, особенно в большом количестве, могут существенно вредить здоровью", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

"Продукты из белой муки, такие как хлеб, булочки, пирожные и торты, содержат мало питательных веществ и клетчатки".

"Чипсы, крекеры и другие упакованные закуски часто содержат переработанные углеводы, трансжиры и искусственные добавки. Они мало питательны и могут привести к перееданию".

"Продукты из фастфуда, такие как пицца, бургеры и картофель фри, часто содержат переработанные углеводы и трансжиры, что способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения."

Газированные напитки, энергетические напитки, сладкий чай и фруктовые соки с добавленным сахаром содержат большое количество сахара, что способствует ожирению, диабету и проблемам с сердечно-сосудистой системой.Шоколадные батончики, леденцы и другие сладости содержат большое количество сахара и жиров, что способствует набору веса и увеличивает риск развития хронических заболеваний.Сладкие хлопья, гранола и батончики мюсли содержат большое количество сахара и мало полезных веществ. Они могут вызвать резкие скачки уровня сахара в крови, что приводит к быстрой усталости и голоду.Избегая этих продуктов и заменяя их цельными, минимально обработанными продуктами, такими как цельнозерновые, овощи, фрукты и нежирные источники белка, можно значительно улучшить общее состояние здоровья и снизить риск развития многих хронических заболеваний,Ранее МедикФорум писал о вреде чая с молоком.

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