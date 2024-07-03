Эндокринолог Лебедева назвала продукты, которые усиливают запах пота, врач Гуреева рассказала о других причинах повышенной потливости

"Предпочитайте натуральные ткани, чтобы минимизировать потоотделение и запах," — рекомендовала эндокринолог.

"Меньше влаги и бактерий — меньше неприятного запаха," — резюмировала она.

"Повышенное потоотделение, или гипергидроз, может быть вызвано различными факторами, как внутренними, так и внешними. Например, Сильные эмоциональные переживания могут активировать потоотделение, особенно на ладонях, подошвах и подмышках", - говорит Гуреева.

"Колебания уровня сахара в крови часто могут приводить к потливости".

"Некоторые медикаменты могут иметь побочные эффекты, вызывающие потливость, включая антидепрессанты, обезболивающие и лекарства для снижения температуры".

Лебедева подчеркнула, что определенные продукты могут вызывать резкий и неприятный запах пота. В частности,способствует усилению потоотделения и изменению его запаха. Она также упомянула, чтообладают аналогичными свойствами.Кроме того, Лебедева указала, чтомогут привести к отталкивающему запаху тела. Одежда из синтетических материалов, таких кактакже может усиливать потоотделение и неприятный запах.Пот с резким запахом может возникать и из-за стресса и нервного напряжения. Лебедева также советует тщательно соблюдать гигиену, отмечая, что регулярное мытье и стрижка волос в подмышках могут существенно уменьшить запах.почему у человека может быть повышенное потоотделение.Увеличение физической нагрузки повышает температуру тела, что вызывает потоотделение для его охлаждения.Горячий и влажный климат способствует усиленному потоотделению для регулирования температуры тела.Сверхактивная щитовидная железа может вызвать повышенное потоотделение.Болезни, сопровождающиеся высокой температурой, могут вызывать обильное потоотделение.Гормональные изменения в период менопаузы часто сопровождаются "приливами" и повышенной потливостью.Гипергидроз может быть генетическим и передаваться от родителей к детям.Ранее МедикФорум писал о вреде переработанных углеводов.

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