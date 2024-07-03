Эндокринолог Лебедева назвала продукты, которые усиливают запах пота, врач Гуреева рассказала о других причинах повышенной потливости
Потоотделение может усиливаться из-за различных факторов, таких как диета, выбор одежды и эмоциональное состояние, сообщила эндокринолог Диляра Лебедева. В своем Telegram-канале она поделилась советами по избавлению от неприятного запаха тела.
Лебедева подчеркнула, что определенные продукты могут вызывать резкий и неприятный запах пота. В частности, употребление перца, чеснока и лука способствует усилению потоотделения и изменению его запаха. Она также упомянула, что фасоль и свинина обладают аналогичными свойствами.
Кроме того, Лебедева указала, что курение и алкоголь могут привести к отталкивающему запаху тела. Одежда из синтетических материалов, таких как нейлон и полиэстер, также может усиливать потоотделение и неприятный запах.
"Предпочитайте натуральные ткани, чтобы минимизировать потоотделение и запах," — рекомендовала эндокринолог.
Пот с резким запахом может возникать и из-за стресса и нервного напряжения. Лебедева также советует тщательно соблюдать гигиену, отмечая, что регулярное мытье и стрижка волос в подмышках могут существенно уменьшить запах.
"Меньше влаги и бактерий — меньше неприятного запаха," — резюмировала она.
Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум, почему у человека может быть повышенное потоотделение.
"Повышенное потоотделение, или гипергидроз, может быть вызвано различными факторами, как внутренними, так и внешними. Например, Сильные эмоциональные переживания могут активировать потоотделение, особенно на ладонях, подошвах и подмышках", - говорит Гуреева.
Интенсивные тренировки
Увеличение физической нагрузки повышает температуру тела, что вызывает потоотделение для его охлаждения.
Высокая температура и влажность
Горячий и влажный климат способствует усиленному потоотделению для регулирования температуры тела.
Гипертиреоз
Сверхактивная щитовидная железа может вызвать повышенное потоотделение.
Диабет
"Колебания уровня сахара в крови часто могут приводить к потливости".
Инфекции и лихорадка
Болезни, сопровождающиеся высокой температурой, могут вызывать обильное потоотделение.
Менопауза
Гормональные изменения в период менопаузы часто сопровождаются "приливами" и повышенной потливостью.
Наследственность
Гипергидроз может быть генетическим и передаваться от родителей к детям.
Лекарственные препараты
"Некоторые медикаменты могут иметь побочные эффекты, вызывающие потливость, включая антидепрессанты, обезболивающие и лекарства для снижения температуры".
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