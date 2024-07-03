Врач Харлов: человека с тепловым ударом нужно повернуть на бок, чтобы не лежал на спине

«В любом случае нужно человека перевернуть на бок, чтобы он не лежал на спине…после этого нужно срочно вызвать скорую помощь, а до ее приезда контролировать пульс пострадавшего», - сообщил Никита Харлов в комментарии для Pravda.Ru

Врач Харлов рассказал, как оказать первую помощь человеку с тепловым ударом. Он отметил, что пострадавшего нельзя оставлять в положении на спине. Человека с тепловым ударом нужно повернуть на бок, чтобы не лежал на спине, поделился специалист.Он напомнил, что у человека с тепловым ударом возникает дурнота, дезориентация в пространстве, головокружение; он может неожиданно побледнеть, упасть, может напоминать пьяного.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что тепловой удар вполне способен стать причиной смерти

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.