Терапевт Харлов: вода с лимоном натощак может навредить желудку

«Люди с эрозиями или язвами сразу почувствуют неприятные ощущения. После попадания лимонной кислоты на раненые стенки желудка начнется раздражение», - поделился Харлов с «Вечерней Москвой».

«Утром лучше пить воду только в том случае, если вы действительно испытываете жажду. Если ее нет, через силу этого делать не нужно».

Терапевт Харлов заявил в интервью, что к рекомендации пить после пробуждения натощак воду с добавлением лимона нужно относиться с настороженностью. Вода с лимоном натощак может навредить желудку, предупредил медик.Также, по словам специалиста, пить содержащую лимон воду не следует при воспалительных состояниях пищевода желудка.Кроме того, обратил он внимание, такая вода может вредить зубной эмали из-за повышенной кислотности. Если и пить воду с лимоном, то только через трубочку и не на пустой желудок – во время еды или после еды.Что касается необходимости пить воду утром, терапевт сказал следующееХарлов отметил, что при злоупотреблении водой повышается риск плохого самочувствия, ускоренного старения и болезней.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от некоторых продуктов помогает продлить молодость.

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