Терапевт Харлов: вода с лимоном натощак может навредить желудку

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вода с лимоном

Терапевт Никита Харлов: пить воду с лимоном утром натощак полезно далеко на всем.

Терапевт Харлов заявил в интервью, что к рекомендации пить после пробуждения натощак воду с добавлением лимона нужно относиться с настороженностью. Вода с лимоном натощак может навредить желудку, предупредил медик.

«Люди с эрозиями или язвами сразу почувствуют неприятные ощущения. После попадания лимонной кислоты на раненые стенки желудка начнется раздражение», - поделился Харлов с «Вечерней Москвой».

Также, по словам специалиста, пить содержащую лимон воду не следует при воспалительных состояниях пищевода желудка.
Кроме того, обратил он внимание, такая вода может вредить зубной эмали из-за повышенной кислотности. Если и пить воду с лимоном, то только через трубочку и не на пустой желудок – во время еды или после еды.

Что касается необходимости пить воду утром, терапевт сказал следующее

«Утром лучше пить воду только в том случае, если вы действительно испытываете жажду. Если ее нет, через силу этого делать не нужно».

Харлов отметил, что при злоупотреблении водой повышается риск плохого самочувствия, ускоренного старения и болезней.

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Никита Харлов
Никита Харлов
ЗОЖ
врач-терапевт, гастроэнтеролог
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