«Аритмия и инфаркты». Кардиолог Палеев рассказал, кто особенно рискует сердцем в жару

«На фоне аномально жаркой погоды растет число инфарктов, инсультов, обострений хронических заболеваний. В такие периоды скорая помощь работает с повышенной нагрузкой: растет число вызовов в связи с гипертоническими кризами и аритмиями», - рассказал медик « Российской газете ».

«Помните о сиесте! Если в квартире жарко, ищите «островки прохлады» – парки, музеи, торговые центры. Даже 2-3 часа в прохладе помогут отдохнуть от жары избежать сердечно-сосудистых осложнений», - поделился эксперт.

Кардиолог Палеев констатировал, что сильная жара является фактором опасных нарушений в работе сердечнососудистой системы.Филипп Палеев уточнил, кто особенно рискует своим сердцем в жару. Группу риска, по его словам, составляют пожилые люди старше 75 лет, а также люди, живущие рядом с автотрассой или на последних этажах высотных домов, одинокие.Кардиолог добавил, что почувствовать себя резко плохо в жару могут также обладатели хронических заболеваний. Депрессия, ИБС (ишемическая болезнь сердца), гипертония, ХОБЛ, сахарный диабет, нарушения мозгового кровообращения – все эти патологии способны значительно усугубить проблемы с самочувствием из-за жаркой погоды.Врач посоветовал по-особому беречься в жару. Важно ежедневно употреблять в достаточном количестве воду и другие жидкости в виде минеральной воды, несладких соков, морсов, компотов кваса, зеленого чая.Помимо этого эксперт рекомендует чаще ополаскиваться под душем или обтираться прохладной водой (еще можно опрыскивать себя из спрея). Физические нагрузки должны быть минимизированы.Также нужно следить за тем, чтобы не подвергать себя воздействию резкого охлаждения, слишком значительных перепадов температур.Одним из лучших способов защититься от вредного воздействия жары Палеев назвал соблюдение сиесты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие патологии способствуют появлению сильных отеков в жару.

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