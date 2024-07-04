Врач Бубенчикова: как проявляется внешне сахарное старение лица

«Прежде всего, происходит снижение тонуса и появляются ранние морщины, много морщин. Это сосудистые нарушения, потому что сахар поражает внутреннюю выстилку сосудов. Также возникает пигментация, потому что сахар провоцирует меланоцит, при котором вырабатывается больше меланина», - рассказала Бубенчикова, как проявляется внешне сахарное старение лица.

Чрезмерное употребление сладкого провоцирует развитие сахарного старения, об этом врач Бубенчикова сообщила «Пятому каналу». Медик пояснила, что большое количество сахара, поступающего в организм, стимулирует процессы гликирования коллагена – белка, обеспечивающего упругость и гладкость кожи, и создающего телесный каркас. В результате ухудшается состояние кожного покрова и происходит обвисание тела, усиливается его дряблость.Медик отметила, что сахарное старение отражается на лице. Одним из его признаков являются постоянные высыпания и раздражения. Кожа лица теряет здоровый блеск и цвет, тускнеет, становится подверженной морщинам.Врач посоветовала тщательно контролировать количество сахара в повседневном рационе. Специалист дополнила: его излишки не только старят раньше времени лицо, но и негативно влияют на состояние костей, суставов, мышц, связок, сосудов, головного мозга.Говоря о других продуктах, способных вызывать ускоренное внешнее старение при постоянном употреблении или злоупотреблении, Бубенчикова выделила кофеин, молочные изделия, алкоголь и фастфуд.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кефир и мясо помогают выглядеть моложе , об этом рассказали диетологи Кристина Войт и Эльвира Белёва.

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