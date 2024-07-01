Кардиолог Кондрахин: заниматься в жару силовыми нагрузками и физкультурой опасно

«После 12 часов лучше уйти в тень или в помещение, подальше от солнца. И так до 16:00», - сказал медик в комментарии для RT

«Надо постоянно пить, каждые 5–7 минут по глотку воды. То же самое с ребенком: его постоянно нужно поить», - поделился советом кардиолог.

«Пожилым людям в жару лучше вообще только сидеть дома и пить воду – находиться в спокойном состоянии настолько, насколько это возможно. Меньше бывать на солнце», - порекомендовал эксперт.

Кардиолог Кондрахин напомнил россиянам об опасности слишком сильной летней жары, а также о необходимости защищаться от нее. По словам специалиста, в такой период следует избегать появления на улице в разгар дня.Андрей Кондрахин подчеркнул, что главная забота о себе в жару сводится к защите от перегревания и от обезвоживания. Врач отметил, что пить воду в условиях сильной жары необходимо на протяжении дня независимо от наличия чувства жажды. Человек может долго не ощущать, что организму не хватает влаги, которая активно покидает его в виде пота и испарения. Между тем, из-за недостатка жидкости сгущается кровь и возрастает нагрузка на сердце вместе с риском аритмии.Кондрахин обратил внимание на то, что в жару опасно заниматься силовыми нагрузками и физкультурой – по возможности, любую деятельность, требующую напряжения, следует отложить на более прохладное время. В противном случае можно перегрузить и надорвать сердце.Кондрахин добавил, что от перегрева также нужно беречь детей, особенно маленьких. Им бывать на улице следует только в ранние утренние или достаточно поздние вечерние часы.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие напитки нужно употреблять в жару , чтобы избежать сгущения крови.

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