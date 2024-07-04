Кардиолог Рахимова: при гипертоническом кризе человека нужно уложить с приподнятым торсом

«При гипертоническом кризе возникают головная боль, головокружение, тошнота, рвота, судороги. В глазах начинают мелькать «мушки», а в грудной клетке появляется ощущение боли и тяжести, ощущается сердцебиение. Также возможны вегетативные проявления – дрожь в теле, холодный пот, покраснение лица, тремор рук», - поделилась медик.

«Пострадавшему можно дать каптоприл или моксонидин…за первые 2 часа снижение давления должно быть на 20-25% от исходного», – объяснила кардиолог.

Состояние гипертонического криза является очень опасным: в его случае происходит чрезмерное повышение артериального давления, из-за чего могут серьезно пострадать сердце, почки, головной мозг. Врач-кардиолог Рахимова перечислила в комментарии для ufatime.ru симптомы, по которым можно узнать данную патологию.Рахимова отметила, что человека, у которого случился гипертонический криз, важно не подвергать сильному волнению – в этой ситуации следует стараться сохранять спокойствие. Пострадавшего человека нужно уложить в положении с приподнятым торсом. Одежду следует расстегнуть или ослабить – горло и грудь не должны ничем сдавливаться. К пострадавшему должен поступать приток свежего воздуха.При гипертоническом кризе следует принять препараты скорой помощи, однако необходимо следить за тем, чтобы давление не снижалось слишком резко.Также нужно обязательно вызвать бригаду скорой помощи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, кто особенно рискует пострадать от сердечнососудистых нарушений в жару.

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