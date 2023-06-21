Врач Харлов: печень разрушают дефицит белка и обилие антиоксидантов
Врач Никита Харлов: на печень разрушительным образом воздействует не только алкоголь.
Обычно, говоря о факторах, ведущих к заболеваниям печени, называют алкоголь. Однако, хотя злоупотребление спиртным действительно вредит здоровью органа, вызывая развитие алкогольной жировой болезни печени, ее врагом является отнюдь не только выпивка.
«Повреждение печени могут вызвать множество факторов, на которые человек не всегда обращает внимание», - заявил в интервью врач Харлов.
Дефицит качественного белка. Беседуя с «Вечерней Москвой», специалист отметил, что печень многих людей сегодня разрушают нездоровые пищевые привычки. В частности, орган страдает от нехватки в рационе качественного животного белка и витамина В4 (холина). Дефицит последнего тесно связан с риском развития такой патологии как неалкогольная жировая болезнь печени.
Обилие антиоксидантов. Врач Харлов заявил, что антиоксиданты обладают свойством «будоражить» печень – их избыточное поглощение разрушает орган..
«Например, благодаря антиоксидантам зеленого чая можно заработать желтуху. Экстракт в больших дозах, который содержится в напитке, может спровоцировать гепатит», - констатировал медик.
Также опасной для печени специалист назвал похожую на корицу кассию. Эта пряность тоже способна вызывать развитие гепатита.
БАДы и таблетки. Харлов призвал с осторожностью использовать растительные добавки для похудения. Например, жиросжигающий БАД из гарцинии может оказаться провокатором желтухи.
Кроме того, печени вредит избыточное потребление препаратов с железом, а также с искусственной фруктозой.
Среди потенциально опасных для печени лекарств Харлов назвал парацетамол, глюкокортикоиды, нейролептики, гормональные противозачаточные средства и другие.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к фруктам может быть опасной для печени привычкой.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Никита Харлов
Здоровье
врач-гастроэнтеролог, терапевт
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