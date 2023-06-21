Врач Харлов: печень разрушают дефицит белка и обилие антиоксидантов

«Повреждение печени могут вызвать множество факторов, на которые человек не всегда обращает внимание», - заявил в интервью врач Харлов.

«Например, благодаря антиоксидантам зеленого чая можно заработать желтуху. Экстракт в больших дозах, который содержится в напитке, может спровоцировать гепатит», - констатировал медик.

Обычно, говоря о факторах, ведущих к заболеваниям печени, называют алкоголь. Однако, хотя злоупотребление спиртным действительно вредит здоровью органа, вызывая развитие алкогольной жировой болезни печени, ее врагом является отнюдь не только выпивка.Беседуя с «Вечерней Москвой», специалист отметил , что печень многих людей сегодня разрушают нездоровые пищевые привычки. В частности, орган страдает от нехватки в рационе качественного животного белка и витамина В4 (холина). Дефицит последнего тесно связан с риском развития такой патологии как неалкогольная жировая болезнь печени.Врач Харлов заявил, что антиоксиданты обладают свойством «будоражить» печень – их избыточное поглощение разрушает орган..Также опасной для печени специалист назвал похожую на корицу кассию. Эта пряность тоже способна вызывать развитие гепатита.Харлов призвал с осторожностью использовать растительные добавки для похудения. Например, жиросжигающий БАД из гарцинии может оказаться провокатором желтухи.Кроме того, печени вредит избыточное потребление препаратов с железом, а также с искусственной фруктозой.Среди потенциально опасных для печени лекарств Харлов назвал парацетамол, глюкокортикоиды, нейролептики, гормональные противозачаточные средства и другие.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что пристрастие к фруктам может быть опасной для печени привычкой.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.