Врач Васильева: растительная клетчатка защищает кишечник от опухолей – что нужно есть
Врач-онколог Елизавета Васильева назвала наиболее предпочтительные продукты для профилактики колоректального рака.
Врач Васильева призвала россиян есть достаточно растительной клетчатки. Медик уточнила, что клетчатка или пищевые волокна эффективно способствуют сохранению здоровой флоры толстой кишки. Набухая в кишечнике, они впитывают потенциально токсичные и канцерогенные вещества, с которыми затем выводятся из организма. Отдельные виды клетчатки становятся пищей для полезных кишечных бактерий, которые защищают целостность его слизистой оболочки.
Васильева подчеркнула, что растительная клетчатка защищает кишечник от образования опухолей, а также благоприятно сказывается в целом на пищеварении человека.
«Включая продукты с клетчаткой в свой рацион, вы как минимум улучшаете пищеварение, как максимум — защищаете кишечник от образования опухолей», - сказала она в интервью «Газете.Ru».
Что нужно есть, чтобы дать организму достаточно разнообразной клетчатки? Медик посоветовала включать в рацион цельнозерновые продукты (цельный овес, «грубые» макароны и хлеб), зеленые овощи, авокадо, бобовые.
Отдельно Васильева указала на особую пользу для организма крестоцветных овощей и цитрусовых. Конкретно для защиты от появления опухолей врач порекомендовала есть брокколи, богатую антиканцерогенным веществом сульфорафаном.
«Употребление брокколи 2–3 раза в неделю не только будет полезным для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, но и поможет нейтрализовать опасные канцерогены. Это один из самых нужных продуктов для здоровья молочной железы и простаты», - констатировала специалист.
Что касается цитрусовых плодов, они содержат вещества флавоноиды, которые эффективно борются со свободными радикалами.
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Елизавета Васильева
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врач-онколог
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