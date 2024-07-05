Врач Васильева: растительная клетчатка защищает кишечник от опухолей – что нужно есть

«Включая продукты с клетчаткой в свой рацион, вы как минимум улучшаете пищеварение, как максимум — защищаете кишечник от образования опухолей», - сказала она в интервью « Газете.Ru ».

«Употребление брокколи 2–3 раза в неделю не только будет полезным для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, но и поможет нейтрализовать опасные канцерогены. Это один из самых нужных продуктов для здоровья молочной железы и простаты», - констатировала специалист.

Врач Васильева призвала россиян есть достаточно растительной клетчатки. Медик уточнила, что клетчатка или пищевые волокна эффективно способствуют сохранению здоровой флоры толстой кишки. Набухая в кишечнике, они впитывают потенциально токсичные и канцерогенные вещества, с которыми затем выводятся из организма. Отдельные виды клетчатки становятся пищей для полезных кишечных бактерий, которые защищают целостность его слизистой оболочки.Васильева подчеркнула, что растительная клетчатка защищает кишечник от образования опухолей, а также благоприятно сказывается в целом на пищеварении человека.Что нужно есть, чтобы дать организму достаточно разнообразной клетчатки? Медик посоветовала включать в рацион цельнозерновые продукты (цельный овес, «грубые» макароны и хлеб), зеленые овощи, авокадо, бобовые.Отдельно Васильева указала на особую пользу для организма крестоцветных овощей и цитрусовых. Конкретно для защиты от появления опухолей врач порекомендовала есть брокколи, богатую антиканцерогенным веществом сульфорафаном.Что касается цитрусовых плодов, они содержат вещества флавоноиды, которые эффективно борются со свободными радикалами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что несбалансированное питание может разрушать печень и без употребления алкоголя.

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