Врач Мескина: кто действительно рискует простудиться из-за случайного продувания в жару

«Длительное воздействие холода на шею, спину или плечо может вызвать мышечную боль и тугоподвижность. Так происходит из-за включения защитных механизмов организма», - рассказала Мескина «Вечерней Москве».

«Простудиться от холодного воздуха можно, если вы пережили сильный эмоциональный стресс, не спали несколько суток, у вас нарушен нормальный рацион питания и имеется серьезная хроническая болезнь», - поделилась мнением эксперт.

Врач Мескина подтвердила, что воздействие холодного воздуха на организм действительно может оказаться небезопасным – многое зависит от времени и интенсивности такого продувания в жару, а также от особенностей здоровья самого человека. В частности, одним из негативных последствий пребывания на сквозняке или продува кондиционером может стать мышечный спазм и связанные с ним тугоподвижность, боли.Специалист подчеркнула, что такое чрезмерное повышение мышечного тонуса обычно возникает в результате длительного нахождения на холоде. Также врач Мескина ответила, кто действительно рискует простудиться из-за случайного продувания в жару. По словам медика, такое может произойти, если также имеют место факторы, ослабляющие общее здоровье.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что в жаркую погоду гораздо быстрее могут возникнуть камни в почках

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