Кардиолог Ротарь: для людей с низким давлением повышение до нормы грозит инсультом, врач Варфоломеев рассказал как контролировать гипотонию

"Наши исследования показали, что почти у трети (38%) пациентов с низким давлением в течение семи лет развивается артериальная гипертония, что увеличивает риск инсульта и инфаркта миокарда," — сообщила кардиолог, цитируемая "Газетой.Ru".

"Контроль низкого артериального давления (гипотонии) требует внимательного подхода к образу жизни и здоровью", - говорит Варфоломеев.

"Разделение дневного рациона на несколько небольших приемов пищи может помочь избежать резкого падения давления после еды".

"Подъем должен быть медленным, чтобы избежать головокружения и потери равновесия".

"В некоторых случаях врач может назначить медикаменты для повышения кровяного давления. Необходимо строго следовать рекомендациям и дозировке, назначенным специалистом".

По словам врача, низкое кровяное давление не оказывает значительного негативного влияния на здоровье. Оно часто встречается у молодых девушек. Однако, существует важный аспект: если показатели "верхнего" давления увеличиваются с 90-100 до 120-130 мм рт. ст., это может свидетельствовать о развитии артериальной гипертонии, хотя для большинства людей такие значения считаются нормальными.Если низкое кровяное давление сопровождает человека с раннего возраста, это обычно не представляет угрозы, и он может прожить с такими показателями до глубокой старости. Однако для тех, кто имел нормальное давление в течение жизни, значения систолического артериального давления 140 мм рт. ст. уже считаются высокими, отметила специалист.как контролировать низкое артериальное давление, чтобы избежать неприятных последствий.Периодические визиты к врачу помогут контролировать давление и выявлять любые изменения или осложнения вовремя.Избегайте резких изменений положения тела, таких как быстрое вставание из сидячего или лежачего положения.Регулярные умеренные физические упражнения, такие как ходьба или плавание, помогают улучшить кровообращение и поддерживать давление на нормальном уровне.Алкоголь может привести к обезвоживанию и снижению давления, поэтому его потребление следует ограничить.В некоторых случаях врач может рекомендовать компрессионные чулки, которые помогают предотвратить накопление крови в ногах и улучшить кровообращение.Ранее МедикФорум писал о признаках клещевого энцефалита.

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