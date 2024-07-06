Кардиолог Ротарь: для людей с низким давлением повышение до нормы грозит инсультом, врач Варфоломеев рассказал как контролировать гипотонию
Для людей, которые всю жизнь имеют низкое кровяное давление, повышение его до нормальных уровней может быть опасным и повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила кардиолог Оксана Ротарь.
По словам врача, низкое кровяное давление не оказывает значительного негативного влияния на здоровье. Оно часто встречается у молодых девушек. Однако, существует важный аспект: если показатели "верхнего" давления увеличиваются с 90-100 до 120-130 мм рт. ст., это может свидетельствовать о развитии артериальной гипертонии, хотя для большинства людей такие значения считаются нормальными.
Если низкое кровяное давление сопровождает человека с раннего возраста, это обычно не представляет угрозы, и он может прожить с такими показателями до глубокой старости. Однако для тех, кто имел нормальное давление в течение жизни, значения систолического артериального давления 140 мм рт. ст. уже считаются высокими, отметила специалист.
"Наши исследования показали, что почти у трети (38%) пациентов с низким давлением в течение семи лет развивается артериальная гипертония, что увеличивает риск инсульта и инфаркта миокарда," — сообщила кардиолог, цитируемая "Газетой.Ru".
Врач-кардиолог Олег Варфоломеев рассказал специально для МедикФорум, как контролировать низкое артериальное давление, чтобы избежать неприятных последствий.
"Контроль низкого артериального давления (гипотонии) требует внимательного подхода к образу жизни и здоровью", - говорит Варфоломеев.
Регулярные медицинские осмотры
Периодические визиты к врачу помогут контролировать давление и выявлять любые изменения или осложнения вовремя.
Маленькие, частые приемы пищи
"Разделение дневного рациона на несколько небольших приемов пищи может помочь избежать резкого падения давления после еды".
Медленный подъем
Избегайте резких изменений положения тела, таких как быстрое вставание из сидячего или лежачего положения.
"Подъем должен быть медленным, чтобы избежать головокружения и потери равновесия".
Физическая активность
Регулярные умеренные физические упражнения, такие как ходьба или плавание, помогают улучшить кровообращение и поддерживать давление на нормальном уровне.
Избегание алкоголя
Алкоголь может привести к обезвоживанию и снижению давления, поэтому его потребление следует ограничить.
Ношение компрессионных чулок
В некоторых случаях врач может рекомендовать компрессионные чулки, которые помогают предотвратить накопление крови в ногах и улучшить кровообращение.
Лекарства
"В некоторых случаях врач может назначить медикаменты для повышения кровяного давления. Необходимо строго следовать рекомендациям и дозировке, назначенным специалистом".
Ранее МедикФорум писал о признаках клещевого энцефалита.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий