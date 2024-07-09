«Артрит и болезни сердца». Врач Чупанова назвала вызывающие метеозависимость патологии

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боль в груди

Невролог Разият Чупанова: склонность к метеозависимости возникает у людей из-за проблем со здоровьем.

Метеозависимость иногда называют надуманным состоянием, но врач Чупанова констатировала, что это не так – исследования подтверждают склонность некоторых людей к ухудшению самочувствия из-за погодных изменений. Невролог сообщила в интервью, что обычно это бывает тесно связано с имеющимися хроническими патологиями. Врач заявила: люди с хроническими заболеваниями имеют пониженный болевой порог, что серьезно влияет на их самочувствие при переменах погоды.

Чупанова назвала вызывающие метеозависимость патологии – в их ряду медик выделила артрит и болезни сердца, нарушения психики.

«Чаще всего метеочувствительность проявляется у людей с бронхиальной астмой, ревматизмом, артритом, тревожным и депрессивным расстройствами, сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью», - уточнила невролог в комментарии «Ленте.ру».

Специалист добавила, что определенные заболевания могут снижать компенсаторные и адаптивные возможности организма, поэтому он становится неспособен быстро подстраиваться под изменения во внешней среде. Например, похолодание воздуха вызывает сужение сосудов, а жара – их расширение. При низких адаптивных возможностях подобные сосудистые процессы организм не успевает компенсировать – в результате может возникать плохое самочувствие.

«При сердечно-сосудистой патологии дискомфорт приносит повышение температуры окружающей среды, а при хронических бронхолегочных заболеваниях самочувствие ухудшается при снижении температуры воздуха или атмосферного давления», - рассказала врач.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что может означать сильная сонливость, возникающая в жаркую погоду.

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Разият Чупанова
Разият Чупанова
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