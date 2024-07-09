Врач Патель: вздутие живота может быть симптомом рака кишечника, онколог Воробьев призвал есть клетчатку, чтобы избежать смертельного диагноза

"Предотвращение рака кишечника включает в себя ряд важных мероприятий, которые можно внедрить в повседневную жизнь для снижения риска заболевания. Питание, богатое овощами, фруктами, цельными зернами и низким содержанием насыщенных жиров, помогает снизить риск развития рака кишечника. Употребление большого количества клетчатки также полезно, поскольку она способствует нормализации работы кишечника", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

"Ранние признаки рака кишечника могут включать изменения в кишечных привычках, кровянистые или черные отделяемые из прямой кишки, устойчивую усталость, потерю веса без видимых причин. Не игнорируйте подобные симптомы и обращайтесь к врачу для диагностики и лечения".

По словам Патель, она также замечала кровь на туалетной бумаге, но не придавала этому значения из-за напряженного образа жизни и постоянной усталости.Для раннего выявления рака кишечника врач рекомендует внимательно отслеживать частоту посещений туалета, следить за формой и консистенцией стула, а также обращать внимание на наличие крови в унитазе или на туалетной бумаге. Помимо этого, на ранние симптомы рака кишечника также могут указывать боль в животе, вздутие, резкое снижение веса и необоснованная усталость.Аниша Патель подчеркивает важность немедленного обращения к специалистам при обнаружении подобных признаков, чтобы своевременно начать лечение и повысить шансы на выздоровление.Регулярные физические упражнения не только способствуют поддержанию нормального веса, но и улучшают общее здоровье кишечника. Рекомендуется стремиться к минимуму 30 минутам умеренной физической активности большинстве дней недели.Курение и чрезмерное потребление алкоголя связаны с увеличением риска развития рака кишечника. Отказ от этих привычек может существенно снизить вероятность заболевания.Проведение регулярных медицинских обследований, включая колоноскопию и другие методы скрининга, особенно для людей старше 50 лет или с повышенным риском из-за семейной истории заболевания, позволяет выявить предраковые изменения и ранние стадии рака кишечника.Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития не только рака кишечника, но и других серьезных заболеваний. Поддерживайте здоровый вес с помощью сбалансированного питания и физической активности.Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить вероятность заболевания раком кишечника и поддерживать общее здоровье организма на высоком уровне.Ранее МедикФорум писал о вреде холодного душа.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.