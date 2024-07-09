Врач Патель: вздутие живота может быть симптомом рака кишечника, онколог Воробьев призвал есть клетчатку, чтобы избежать смертельного диагноза
Врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании, Аниша Патель, поделилась своим опытом, предупреждая о возможных первых признаках рака кишечника. В её случае вздутие живота, спазмы и частые посещения туалета оказались первыми сигналами заболевания, которые она, как врач, сначала списывала на синдром раздраженного кишечника (СРК).
По словам Патель, она также замечала кровь на туалетной бумаге, но не придавала этому значения из-за напряженного образа жизни и постоянной усталости.
Для раннего выявления рака кишечника врач рекомендует внимательно отслеживать частоту посещений туалета, следить за формой и консистенцией стула, а также обращать внимание на наличие крови в унитазе или на туалетной бумаге. Помимо этого, на ранние симптомы рака кишечника также могут указывать боль в животе, вздутие, резкое снижение веса и необоснованная усталость.
Аниша Патель подчеркивает важность немедленного обращения к специалистам при обнаружении подобных признаков, чтобы своевременно начать лечение и повысить шансы на выздоровление.
"Предотвращение рака кишечника включает в себя ряд важных мероприятий, которые можно внедрить в повседневную жизнь для снижения риска заболевания. Питание, богатое овощами, фруктами, цельными зернами и низким содержанием насыщенных жиров, помогает снизить риск развития рака кишечника. Употребление большого количества клетчатки также полезно, поскольку она способствует нормализации работы кишечника", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
Физическая активность
Регулярные физические упражнения не только способствуют поддержанию нормального веса, но и улучшают общее здоровье кишечника. Рекомендуется стремиться к минимуму 30 минутам умеренной физической активности большинстве дней недели.
Избегайте вредных привычек
Курение и чрезмерное потребление алкоголя связаны с увеличением риска развития рака кишечника. Отказ от этих привычек может существенно снизить вероятность заболевания.
Регулярное обследование и скрининг
Проведение регулярных медицинских обследований, включая колоноскопию и другие методы скрининга, особенно для людей старше 50 лет или с повышенным риском из-за семейной истории заболевания, позволяет выявить предраковые изменения и ранние стадии рака кишечника.
Поддержание здорового веса
Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития не только рака кишечника, но и других серьезных заболеваний. Поддерживайте здоровый вес с помощью сбалансированного питания и физической активности.
Внимание к симптомам
"Ранние признаки рака кишечника могут включать изменения в кишечных привычках, кровянистые или черные отделяемые из прямой кишки, устойчивую усталость, потерю веса без видимых причин. Не игнорируйте подобные симптомы и обращайтесь к врачу для диагностики и лечения".
Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить вероятность заболевания раком кишечника и поддерживать общее здоровье организма на высоком уровне.
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