Врач Березняков: холодный душ может спровоцировать скачок давления, привести к воспалению мышц и суставов
По словам доктора медицинских наук Алексея Березникова, неподготовленный организм может среагировать на холодный душ либо погружение в холодную воду крайне негативно.
Врач подчеркнул, что в доказательной медицине распространенное мнение о пользе холодного душа считается необоснованным. При этом многие уверены, что водные процедуры в холодной воде укрепляют сердечно-сосудистую систему.
Однако организм без подготовки нельзя подвергать воздействию экстремальной температуры, особенно с погружением в ледяную воду.
— Может развиться холодовой шок, чреватый летальным исходом, — предупредил медик.
Закаливание полезно, но этим нужно заниматься постепенно и длительное время, снижая температуру вода на один-два градуса.
— Иначе мы получим обратный эффект: переохлаждение снижает иммунитет, может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний, привести к воспалению мышц и суставов, — отметил медик.
Людям с кардиологическими заболеваниями закаливаться можно только после консультации врача: холодная вода вызывает спазм капилляров, что может вызвать повышение давления.
Патофизиолог Сергей Степанов ранее отмечал, что людям с хроническими заболеваниями «принимать холодный душ не рекомендуется ни в каком виде». Особенно при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, двигательной систем. После 50 лет обливания холодной водой и другие закаливающие мероприятия, по его словам, нужно выполнять с большой осторожностью, а после 70 – не практиковать вовсе.
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