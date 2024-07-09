Врач Филинова: как сильная жара может сказаться на работе мозга и на психике?

«Мозг – очень пластичный орган, но и у него есть ограничения, из-за которых его функциональность падает. Многие офисные сотрудники отмечают выраженное снижение трудоспособности... дети и студенты становятся вялыми, сложнее воспринимают информацию и хуже ее запоминают», - отметила специалист в комментарии для РИАМО

«В период сильной жары возрастает раздражительность и агрессивность», - констатировала медик.

Врач Филинова сообщила, что сильная жара может нежелательным образом сказаться на работе мозга, ухудшив качество и интенсивность мыслительных процессов.Филинова добавила, что сильная жара способствует также неблагоприятным психическим изменениям. У детей может «портится» поведение: они становятся более капризными и плаксивыми. Взрослые люди могут ощущать усиление тревожности и депрессивной симптоматики, страдают от нарушений сна, становятся как более подавленными, так и, наоборот, вспыльчивыми.Филинова объяснила, что жара специфическим образом влияет на функционировании эндокринной системы и в связи с этим – на уровни гормонов. Например, может возрасти уровень кортизола (гормон стресса), что будет вести к учащенному сердцебиению, ощущению паники.Если имеются уже диагностированные ментальные расстройства, они в жару могут обостряться, предупредила психиатр.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие неблагоприятные симптомы возникают в жару из-за больного сердца.

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