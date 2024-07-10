«Включая С и А»: онколог Тамаева назвала витамины для защиты от старения и рака

«Некоторые витамины, включая витамины С и А, не только защищают организм от старения, но и позволяют снизить вероятность рака».

«Витамин D – единственный витамин, чья эффективность в борьбе с раковыми опухолями научно подтверждена. Он обладает противовоспалительным свойством и играет важную роль в профилактике рака молочной железы, рака простаты и толстой кишки», - поделилась врач с « Лентой.ру ».

Заслуженный врач Республики Дагестан Фатима Тамаева сообщила в интервью:По словам медика, достаточное употребление витамина С препятствует клеточному повреждению. В результате уменьшается вероятность развития сразу некоторых видов рака. В то же время при уже возникшем заболевании прибегать к витамину С не стоит – он может оказаться «топливом» для раковых клеток.Что касается витамина А, его антиоксидантное действие может быть эффективным в отношении такого вида рака какпромиелоцитарный лейкоз, пояснила онколог.При этом Тамаева подчеркнула, что любые антиоксиданты нельзя принимать бесконтрольно, без согласования с врачом – особенно пациентам с диагностированными онкозаболеваниями. Неправильное использование этих средств снижает эффективность лечения рака (например, химио- и лучевой терапии).Также онколог Тамаева назвала другое известное вещество для защиты организма от рака – витамин D.Медик констатировала, что на самом деле ни один витамин не дает стопроцентной защиты от рака, уповать на них как на некое чудо-средство не нужно. Что также очень важно: употреблять витамины следует исключительно в правильном количестве, а их прием должен рекомендоваться специалистом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что добавка микробная трансглютаминаза, известная также как «мясной клей» , используется недобросовестными производителями продуктов питания.

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