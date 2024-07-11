Онколог Елкин: рак желчного пузыря по неизвестным причинам чаще возникает у женщин

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Онколог Антон Елкин: риск развития рака желчного пузыря особенно серьезно повышается для женщин старше 50 лет.

Онколог Елкин рассказал, что рак желчного пузыря относится к «женским» видам онкологических заболеваний – он гораздо чаще диагностируется у представительниц прекрасного пола, чем у мужчин. Причины этого остаются неизвестными.

«Ученые до сих пор не могут назвать причину такой предрасположенности, предполагая, что роль могут играть гормональные факторы», - сообщил медик «Ленте.ру».

Елкин подчеркнул: прежде всего в зону риска развития рака желчного пузыря попадают женщины старше 50 лет.

Онколог констатировал, что подверженность данному виду рака тесно связана с появлением желчных камней – особенно крупных, которые могут повреждать стенки желчного пузыря и провоцировать воспаление, ведущее мутации клеток.

«При размере камней более трех сантиметров риск развития рака возрастает в десять раз», - заявил специалист.

Он добавил, что для защиты от опасного заболевания важно не допускать застоя желчи или появления болезней поджелудочной железы. Также необходимо правильно питаться – в рационе не должно быть слишком много жирных, жареных, высококалорийных блюд, должна в достатке присутствовать клетчатка.

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Антон Елкин
Антон Елкин
Здоровье
врач-онколог
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Теги : рак желчного пузыря, причины рака, Антон Елкин
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Онколог Елкин: рак желчного пузыря по неизвестным причинам чаще возникает у женщин