«Избавляет сердце от опасного стресса»: врач Кондрахин рассказал о пользе ходьбы по лестнице

«Адреналин «сгорает» именно когда человек бегает, движется», - подчеркнул медик в интервью «Пятому каналу».

«Считается, что 30-минутная ходьба интенсивная, то есть не бег — это тот минимум, который позволяет тренировать сердце. Оно будет работать достаточно хорошо и эффективно — даже у пожилых людей», - поделился Андрей Кондрахин.

Врач Кондрахин заявил, что физические нагрузки, укрепляющие мышцы, способствуют снижению уровня адреналина в организме – этот гормон в большом количестве выделяется при стрессовых обстоятельствах и негативно влияет на сердце.Кондрахин констатировал, что движение обеспечивает нужную тренировку сердечно-сосудистой системе, стимулирует более интенсивное кровоснабжение сердца и головного мозга. В целом организм получает только плюсы», сказал кардиолог.Ходьбу по лестнице медик назвал одним из самых полезных видов рутинных тренировок. По словам специалиста, ходьба по лестнице является «загрузкой в полном объеме» в связи с тем, что человеку приходится переносить свой вес. Врач постулировал: подобная тренировка избавляет сердце от опасного для него стресса. Злость и другие негативные разрушительные эмоции ощущаются в моменты конфликтов и напряжения тем сильнее, чем больше выбрасывается в кровь адреналина. Ходьба по лестнице или ходьба в интенсивном темпе «сжигают» его запасы за счет «сгорания» в мышцах. В результате напряжение и волнение ослабевают, работа сердца нормализуется.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление темного шоколада благоприятно сказывается на состоянии сердечной мышцы.

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