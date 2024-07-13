Врач Ашихмин: кофе не повышает давление, врач Варфоломеев предостерег от чрезмерного потребления кофеина гипертоникам

"Кофе может быть вредным для людей с гипертонией по нескольким причинам. Для больных гипертонией рекомендуется ограничивать потребление кофе и других напитков с высоким содержанием кофеина. Вместо этого стоит обращать внимание на здоровое питание, физическую активность и регулярное измерение артериального давления под руководством врача", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Употребление кофе может временно повысить уровень катехоламинов (например, адреналин), что тоже может привести к увеличению давления".

Кофеин также может быть полезен для гипертоников, поскольку улучшает настроение, повышает уровень внимания и концентрации, а также способствует более эффективной работе сердечно-сосудистой системы. Тем не менее, перед включением кофе в свой рацион рекомендуется проконсультироваться с кардиологом, уточняет доктор Ашихмин.Соль является одним из основных врагов для людей с гипертонией. Избыточное потребление соли может привести к задержке жидкости в организме, повышению кровяного давления и развитию сердечной недостаточности. Поэтому крайне важно контролировать употребление соли и стараться исключать ее из слишком соленой пищи.Кардиолог Ашихмин советует гипертоникам внимательно следить за количеством потребляемой соли, а также рассмотреть возможность замены ее специями для поддержания здоровья сердца и сосудов. Здоровое питание, богатое овощами и фруктами, способствует снижению риска осложнений и поддержанию нормального кровяного давления,Кофе содержит кофеин, который может повышать артериальное давление временно после его употребления. У людей с гипертонией это может усугубить уже высокое давление и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.Кофеин действует как стимулятор центральной нервной системы, увеличивая частоту сердечных сокращений и сужая сосуды. Это может привести к временному повышению давления.В некоторых случаях кофе может обладать слабым диуретическим эффектом, что может усугубить дегидратацию и изменения в водно-электролитном балансе, что не всегда полезно для людей с высоким давлением.Ранее МедикФорум писал о пользе свеклы для здоровья.

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