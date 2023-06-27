Диетолог Пономарева назвала продукты для долголетия и хорошего самочувствия

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Диетолог Пономарева назвала продукты для долголетия и хорошего самочувствия


Поклонник натуральных продуктов, врач рассказала, что диета «вдохновлена уникальным сочетанием двух величайших пищевых культур в мире: средиземноморской и азиатской.


Диета, которую в просторечии называют «среднеазиатской», состоит из шести сторонников:
  • Фрукты
  • Овощи
  • Бобовые
  • Масла 
  • Морепродукты.
Особенно важно включение четырех фруктов в свой режим питания:
  • Яблоки
  • Груши
  • Грейпфрут
  • Авокадо.
«Три яблока в день могут помочь уменьшить жировые отложения», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.


Груши, которые являются «отличным источником пищевых волокон», идеально подходят для улучшения здоровья кишечника.

«Мякоть грейпфрута содержит борющиеся с болезнями флавоноиды и витамин С, который является мощным антиоксидантом и противовоспалительным веществом, защищающим ДНК».

Овощи включают брокколи, сою и грибы.

«Брокколи богата сульфорафаном, который защищает стволовые клетки, улучшает здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливает иммунные реакции».


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Сою связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов и диабета на 23 процента.

Что касается «наиболее желательного» типа масла, Пономарева рекомендовала оливковое масло первого холодного отжима. Экстра вирджин» относится к нерафинированному маслу и, как следствие, содержит крошечные кусочки спелых оливок.



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