Диетолог Пономарева назвала продукты для долголетия и хорошего самочувствия

Фрукты

Овощи

Бобовые

Масла

Морепродукты.

Яблоки

Груши

Грейпфрут

Авокадо.

«Три яблока в день могут помочь уменьшить жировые отложения», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

«Мякоть грейпфрута содержит борющиеся с болезнями флавоноиды и витамин С, который является мощным антиоксидантом и противовоспалительным веществом, защищающим ДНК».

«Брокколи богата сульфорафаном, который защищает стволовые клетки, улучшает здоровье кишечника и метаболизм, а также усиливает иммунные реакции».

Груши, которые являются «отличным источником пищевых волокон», идеально подходят для улучшения здоровья кишечника.Овощи включают брокколи, сою и грибы.Сою связывают со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 20 процентов и диабета на 23 процента.Что касается «наиболее желательного» типа масла, Пономарева рекомендовала оливковое масло первого холодного отжима. Экстра вирджин» относится к нерафинированному маслу и, как следствие, содержит крошечные кусочки спелых оливок.Ранее МедикФорум писал о риске заражения диабетом.

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