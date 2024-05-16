Физиолог Созыкин: сухофрукты и творог могут вызвать появление отеков

«Спровоцировать отеки у здоровых людей в жаркое время года способен ряд продуктов и жидкостей, имеющих повышенное содержание соли — хлорида натрия, а также продуктов, содержащих пищевые добавки, консерванты и усилители вкуса — в их состав также входит натрий. Это колбасы и сосиски, сыры, сухарики, мясные и рыбные консервы, соусы, а также чипсы, снеки и другой подобный фастфуд», - поделился специалист с « Известиями ».

«Употребление творога вызывает выработку избыточного количества инсулина, который взаимосвязан с гормоном альдостероном, отвечающим за задержку жидкости», - объяснил физиолог.

Многие люди в теплое время года начинают чаще замечать у себя отеки. Физиолог Созыкин отметил, что в первую очередь возникновению отечности способствуют продукты с хлоридом натрия – ключевым компонентом пищевой соли.Созыкин добавил, что появлению отеков также способствует пища, богатая простыми углеводами – в их ряду эксперт вместе с выпечкой и сладостями назвал также сухофрукты. Физиолог пояснил, что получая много углеводов, организм формирует их запасы в виде гликогена, который притягивает воду. В результате того, что за сахарами в клетку устремляется также «лишняя» вода, возникает внутриклеточный отек. Газированные напитки, энергетики, арбузы и дыни – все это может стать причиной подобного отека.Эксперт обратил внимание, что молочные продукты – особенно творог – тоже могут оказаться провокаторами отечности.Он напомнил, что устранять избыток жидкости в организме и связанную с ней отечность помогают продукты, богатые калием и клетчаткой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что повышенный уровень холестерина возникает не из-за питания , и какими-то диетическими ограничениями уменьшить его нельзя.

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