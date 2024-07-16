РГ: эти 2 продукта приближают старость и меняют внешность, эндокринолог Гуреева объяснила разрушительную силу трансжиров

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РГ: эти 2 продукта приближают старость и меняют внешность, эндокринолог Гуреева объяснила разрушительную силу трансжиров


Говоря о важности сохранения красоты и здоровья, эксперты подчеркивают значимость разнообразия полезных веществ в рационе.


Особенно часто возникают вопросы о потреблении жиров, особенно среди женщин. По мнению специалистов, жиры должны составлять примерно 30% сбалансированной диеты, так как они являются важным строительным материалом для клеточных мембран и источником половых гормонов.

Однако есть важное различие. Этот показатель касается полезных липидов, содержащихся в орехах, авокадо и жирной рыбе. В то время как насыщенные жиры, такие как жирное мясо, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масла, а также свиное сало, рекомендуется употреблять в ограниченных количествах.

Трансжиры, содержащиеся в магазинной выпечке и полуфабрикатах, также следует минимизировать, поскольку их употребление может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечном тракте, коже и общем самочувствии.

Многие пациенты интересуются, какие продукты являются основным источником строительного материала для клеток организма - белка. Большинство врачей рекомендуют включать его в каждый прием пищи. Однако необязательно потреблять яйца и мясо ежедневно. Хороший источник белка - бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут), а также мясо птицы и белая рыба.

"Не забывайте включать в ежедневное меню творог, молоко, кефир, йогурты, сыры и другие молочные продукты без добавления сахара", - подчеркивают врачи, акцентируя внимание на важности этих продуктов для общего здоровья и благополучия.

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала специально для МедикФорум почему трансжиры имеют такую разрушительную силу.

"Трансжиры образуются в результате добавления водорода к маслу в присутствии катализатора, такого как никель. В результате такой обработки жиры становятся более устойчивыми к окислению и обладают дольше сроком годности. Трансжиры имеют серьезные негативные последствия для здоровья человека".

Кардиоваскулярные заболевания

Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.

Сахарный диабет

Потребление трансжиров связано с увеличением риска развития сахарного диабета типа 2.

"Трансжиры ухудшают чувствительность клеток к инсулину, что приводит к повышению уровня сахара в крови".


Воспаление и воспалительные заболевания

Трансжиры способствуют воспалению в организме, что может усугубить развитие различных воспалительных заболеваний, таких как артрит и хронические воспаления.

Ожирение

Потребление продуктов, богатых трансжирами, ассоциируется с увеличением массы тела и риском ожирения, особенно в области живота.

Риск рака

Существуют данные, указывающие на связь между потреблением трансжиров и увеличением риска развития определенных видов рака, таких как рак молочной железы и рак простаты.

"Исключение или минимизация потребления трансжиров в пище является важной составляющей здорового образа жизни".


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