РГ: эти 2 продукта приближают старость и меняют внешность, эндокринолог Гуреева объяснила разрушительную силу трансжиров

"Не забывайте включать в ежедневное меню творог, молоко, кефир, йогурты, сыры и другие молочные продукты без добавления сахара", - подчеркивают врачи, акцентируя внимание на важности этих продуктов для общего здоровья и благополучия.

"Трансжиры образуются в результате добавления водорода к маслу в присутствии катализатора, такого как никель. В результате такой обработки жиры становятся более устойчивыми к окислению и обладают дольше сроком годности. Трансжиры имеют серьезные негативные последствия для здоровья человека".

"Трансжиры ухудшают чувствительность клеток к инсулину, что приводит к повышению уровня сахара в крови".

"Исключение или минимизация потребления трансжиров в пище является важной составляющей здорового образа жизни".

Особенно часто возникают вопросы о потреблении жиров, особенно среди женщин. По мнению специалистов, жиры должны составлять примерно 30% сбалансированной диеты, так как они являются важным строительным материалом для клеточных мембран и источником половых гормонов.Однако есть важное различие. Этот показатель касается полезных липидов, содержащихся в орехах, авокадо и жирной рыбе. В то время как насыщенные жиры, такие как жирное мясо, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масла, а также свиное сало, рекомендуется употреблять в ограниченных количествах.Трансжиры, содержащиесятакже следует минимизировать, поскольку их употребление может негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе, желудочно-кишечном тракте, коже и общем самочувствии.Многие пациенты интересуются, какие продукты являются основным источником строительного материала для клеток организма - белка. Большинство врачей рекомендуют включать его в каждый прием пищи. Однако необязательно потреблять яйца и мясо ежедневно. Хороший источник белка - бобовые (чечевица, фасоль, горох, нут), а также мясо птицы и белая рыба.почему трансжиры имеют такую разрушительную силу.Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП), что увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт миокарда и инсульт.Потребление трансжиров связано с увеличением риска развития сахарного диабета типа 2.Трансжиры способствуют воспалению в организме, что может усугубить развитие различных воспалительных заболеваний, таких как артрит и хронические воспаления.Потребление продуктов, богатых трансжирами, ассоциируется с увеличением массы тела и риском ожирения, особенно в области живота.Существуют данные, указывающие на связь между потреблением трансжиров и увеличением риска развития определенных видов рака, таких как рак молочной железы и рак простаты.Ранее МедикФорум писал о пользе горячей воды с лимоном.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.