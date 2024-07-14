Гастроэнтеролог Лебедева советует пить по утрам горячую воду с лимоном, чтобы «разогнать» желчь

Желчные камни. Одной из самых распространенных причин плохой работы желчного пузыря являются желчные камни. Они блокируют желчные протоки и нарушают нормальное выделение желчи, что приводит к проблемам с пищеварением и болям.

Воспаление желчного пузыря, известное как холецистит. Это состояние обычно связано с инфекцией и может вызывать боль, дискомфорт и нарушение функции желчного.

Дисфункция сфинктера Одди. Сфинктер Одди — мышца, контролирующая поток желчи из желчного пузыря в кишечник.

Нарушение моторики желчного пузыря.

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