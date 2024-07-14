Гастроэнтеролог Лебедева советует пить по утрам горячую воду с лимоном, чтобы «разогнать» желчь
Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, как «запустить» желчь, не прибегая к добавкам.
Начать день с чашки горячей воды (50-55°C) с добавлением лимонного сока или яблочного уксуса за 15 минут до еды.
— Это не только приятно бодрит, но и активизирует производство соляной кислоты, что способствует выработке нужных нам гормонов для работы желчи, — отметила медик в своем блоге.
Верните жиры на ваш стол. Жиры и масла нужны организму для эмульгации и усвоения важных витаминов.
Добавьте в своё меню горькие травы и специи — книзу, рукколу, сельдерей, майоран.
Дышите правильно. Занятия, способствующие диафрагмальному дыханию, такие как йога или медитации, помогают не только успокоить ум, но и стимулируют желчеотделение.
Пейте достаточно чистой воды — минимум 2-2.5 литра в день, чтобы организм не испытывал жажды и не забирал влагу из всех возможных уголков, включая желчь.
Застой желчи, также известный как дискинезия желчного пузыря, является состоянием, при котором желчь не выделяется из желчного пузыря должным образом или задерживается в нем.
Плохая работа желчного пузыря может быть вызвана различными причинами:
- Желчные камни. Одной из самых распространенных причин плохой работы желчного пузыря являются желчные камни. Они блокируют желчные протоки и нарушают нормальное выделение желчи, что приводит к проблемам с пищеварением и болям.
- Воспаление желчного пузыря, известное как холецистит. Это состояние обычно связано с инфекцией и может вызывать боль, дискомфорт и нарушение функции желчного.
- Дисфункция сфинктера Одди. Сфинктер Одди — мышца, контролирующая поток желчи из желчного пузыря в кишечник.
- Нарушение моторики желчного пузыря.
Плохая работа желчного пузыря также может быть связана с другими факторами, такими как неправильное питание, ожирение, гормональные изменения и некоторые лекарства.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Диляра Лебедева
Медицина
Врач-гастроэнтеролог
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