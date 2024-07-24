Кардиолог Валеев назвал 3 признака, что у вас опасная для сердца брадикардия, врач Варфоломеев рассказал как избавиться от недуга

«При таком темпе сердце не может обеспечить достаточное количество крови для нормального функционирования организма. Это может привести к кислородному голоданию органов и тканей», — пояснил Валеев.

"Брадикардия — это состояние, при котором частота сердечных сокращений снижается ниже нормы (обычно менее 60 ударов в минуту у взрослых). Лечение брадикардии зависит от ее причины и тяжести", - говорит врач кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Основная опасность брадикардии связана с недостаточностью кровоснабжения органов, особенно мозга. Сердце, бьющее с слишком низкой частотой, может не обеспечить достаточное количество кислорода. Это может привести к различным симптомам и, в случае тяжелых форм брадикардии, к серьезным осложнениям", - подчёркивает Варфоломеев.

Это состояние может сопровождаться потемнением в глазах, слабостью и даже потерей сознания. Причины замедления сердечного ритма могут быть различными — отприема лекарств, естественного старения организма, электролитного дисбаланса, гипотиреоза или синдрома сниженной активности синусового узла.Согласно кардиологу, у некоторых людей наблюдается физиологическая брадикардия, при которой сердце бьется медленнее всю жизнь.Также известно, что у профессиональных спортсменов частота сердечных сокращений может снижаться до 40 ударов в минуту, какВажно выяснить, что вызвало брадикардию. Это может быть результат физического состояния, такого как увеличение активности вагусного нерва, или проявление более серьезных проблем, например, сердечных заболеваний или побочных эффектов лекарств.Если брадикардия не вызывает никаких симптомов и не является следствием серьезного заболевания, то может потребоваться только регулярное медицинское наблюдение.Если брадикардия связана с приемом определенных лекарств (например, бета-блокаторов), врач может рассмотреть возможность снижения дозы или смены препарата.При брадикардии необходима внимательная оценка и адекватное лечение, чтобы предотвратить возможные осложнения и обеспечить нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы и организма в целом.Ранее МедикФорум писал о продуктах, которые помогают сохранить здоровье мозга.

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