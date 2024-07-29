Врач Голощапов: пульс менее 50 ударов в минуту при густой крови опасен для мозга

«Чтобы густая кровь лучше текла по сосудам, сердцу придется предпринимать больше усилий… пульс менее 50 ударов в минуту — недостаточный для поддержания нормальной работы головного мозга», - поделился кардиолог Олег Голощапов с порталом «Доктор Питер».

Врач Голощапов сообщил, что пульс менее 50 ударов в минуту указывает на возможное ухудшение работы мозга из-за последствий сгущения крови. По его словам, такая низкая частота пульса недостаточна для поддержания полноценных функций мозга, и в результате человек может испытывать обмороки, головокружения.Медик констатировал, что человек с синдромом густой крови должен иметь частоту пульса в пределах 60-80 ударов (в минуту). В этом случае обеспечивается достаточный перенос кислорода к органам без перегрузки сердца. Пульс с частотой больше 90 ударов (в минуту) – это сигнал того, что сердце испытывает слишком большую нагрузку, которая может спровоцировать быстрый износ.Голощапов обратил внимание на то, что артериальное давление даже при синдроме густой крови должно составлять от 110/70 до 120/80 мм рт. ст., но не более того.Если АД выше 140/ 90 мм рт. ст., значит, имеется гипертония, которую необходимо лечить.Также врач напомнил, что к сгущению крови склонны курильщики и люди, чей организм страдает от обезвоживания.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, может ли меланома появляться на коже без родинок

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