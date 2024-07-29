Врач Голощапов: пульс менее 50 ударов в минуту при густой крови опасен для мозга
Слишком редкий пульс, составляющий менее 50 ударов в минуту, опасен для головного мозга, который не получает нужного притока крови, об этом рассказал врач-кардиолог Олег Голощапов.
Врач Голощапов сообщил, что пульс менее 50 ударов в минуту указывает на возможное ухудшение работы мозга из-за последствий сгущения крови. По его словам, такая низкая частота пульса недостаточна для поддержания полноценных функций мозга, и в результате человек может испытывать обмороки, головокружения.
«Чтобы густая кровь лучше текла по сосудам, сердцу придется предпринимать больше усилий… пульс менее 50 ударов в минуту — недостаточный для поддержания нормальной работы головного мозга», - поделился кардиолог Олег Голощапов с порталом «Доктор Питер».
Медик констатировал, что человек с синдромом густой крови должен иметь частоту пульса в пределах 60-80 ударов (в минуту). В этом случае обеспечивается достаточный перенос кислорода к органам без перегрузки сердца. Пульс с частотой больше 90 ударов (в минуту) – это сигнал того, что сердце испытывает слишком большую нагрузку, которая может спровоцировать быстрый износ.
Голощапов обратил внимание на то, что артериальное давление даже при синдроме густой крови должно составлять от 110/70 до 120/80 мм рт. ст., но не более того.
Если АД выше 140/ 90 мм рт. ст., значит, имеется гипертония, которую необходимо лечить.
Также врач напомнил, что к сгущению крови склонны курильщики и люди, чей организм страдает от обезвоживания.
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Олег Голощапов
Здоровье
кардиолог, заведующий кардиологическим отделением, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики
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