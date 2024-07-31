Врач Баранова назвала проветривание способом профилактики учащенного сердцебиения

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проветривание

Врач-терапевт Ирина Баранова: проветривание комнаты помогает не допускать появления учащенного сердцебиения.

Врач Баранова назвала проветривание способом профилактики учащенного сердцебиения. В частности, такое нарушение в работе сердца может возникать по утрам.

«В утренние часы человек может испытывать сильное сердцебиение, даже просыпаясь от него», - отметила медик в своем telegram-канале.

Баранова уточнила, что причиной данного явления может быть испытываемый организмом дефицит кислорода (наряду с избытком углекислого газа), возникающий в закрытом помещении, где спит человек. Учащенное сердцебиение в это случае возникает примерно к трем-четырем часам утра. Специалист подчеркнула, что хорошим «лекарством» от него в подобных обстоятельствах является свежий воздух.

«Открывайте окно на проветривание, спите с открытым окном. Ни кондиционеры, ни системы климат-контроля не решают вопрос количества и соотношения кислорода и углекислого газа в помещении», - рассказала кандидат медицинских наук.
 
Также врач обратила внимание на то, что учащенное сердцебиение может быть проявлением нехватки железа в организме или анемии. Чтобы точнее определить, имеется ли данная проблема, нужно выполнить соответствующий анализ крови.

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Ирина Баранова
Ирина Баранова
Здоровье
врач-терапевт, кандидат медицинских наук
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Теги : проветривание помещений, учащенное сердцебиение, Ирина Баранова
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