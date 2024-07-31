Врач Павлова: сокращение употребляемого сахара помогает выглядеть моложе

«Ученые из Калифорнии установили, что чем меньше человек ест сахара, тем моложе его организм… каждый грамм добавленного сахара приводил к увеличению биологического возраста женщин, даже если в остальном они придерживались здоровой диеты», - проинформировала врач в Telegram-канале.

Врач Павлова сообщила, что сокращение употребляемого сахара помогает сохранять внешнюю моложавость, тогда как его употребление даже в условиях вполне здорового питания может визуально увеличивать биологический возраст. Медик поделилась, что выводы об этом были сделаны учеными после исследований с участием женщин.Павлова уточнила, что сокращение поедаемого сахара всего на 10 граммов в день помогает перевести биологические часы назад почти на два с половиной месяца. Эксперт подчеркнула, что речь идет о добавленном сахаре, который используется как вкусовая добавка в разных готовых продуктах питания или присутствует в сладостях (включая сладкие напитки).Также врач отметила, что возможность выглядеть моложе человек получает, если постоянно ограничивает себя в сладком. Обращаясь к результатам исследований, Павлова обратила внимание на то, что среди испытуемых моложе всех выглядели женщины, которые питались по образцу средиземноморской диеты.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продлению жизни способствует периодическое недоедание , об этом сообщила в интервью врач Алена Поташева.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.