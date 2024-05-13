Врач Павлова: заморозка делает домашний хлеб полезнее, снижая риск инсулинового скачка

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хлеб

Врач-эндокринолог Зухра Павлова: крахмал в домашнем хлебе после заморозки становится резистентным, что препятствует резкому повышению уровней сахара и инсулина в крови.

Врач Павлова констатировала, что заморозка делает домашний хлеб полезнее, снижая риск инсулинового скачка. Инсулиновый скачок – это выработка повышенного количества данного гормона, происходящая после употребления продуктов, провоцирующих значительный рост уровня сахара в крови. Обычно к ним относятся продукты, богатые простыми или быстрыми углеводами, включая выпечку и хлеб (в первую очередь, из белой пшеничной муки).

Врач Павлова отметила, что частое или неумеренное употребление хлеба способствует увеличению веса.

«При выпекании хлеба крахмал проходит желатинизацию, из-за чего глюкоза быстрее усваивается. Что не очень хорошо, ведь тогда уровень инсулина сильно повышается. Человека начинает терзать голод, он стремительнее набирает вес», - поделилась медик в телеграм-канале.

По словам врача, заморозка хлеба делает желатинизированный крахмал устойчивым, то есть, таким, который переваривается дольше и повышает уровень сахара в крови медленнее. Это не дает возникнуть инсулиновому скачку.

«Замораживание в два раза эффективнее, чем обычное охлаждение в холодильнике», - предупредила эксперт.

Кроме того, добавила Павлова, не слишком сильно сахар и инсулин повышаются при употреблении цельнозернового хлеба. Но даже такой хлеб врач посоветовала есть в количестве не больше кусочка за один прием пищи.

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Зухра Павлова
Зухра Павлова
ЗОЖ
врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук
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