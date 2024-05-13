Врач Павлова: заморозка делает домашний хлеб полезнее, снижая риск инсулинового скачка

«При выпекании хлеба крахмал проходит желатинизацию, из-за чего глюкоза быстрее усваивается. Что не очень хорошо, ведь тогда уровень инсулина сильно повышается. Человека начинает терзать голод, он стремительнее набирает вес», - поделилась медик в телеграм-канале.

«Замораживание в два раза эффективнее, чем обычное охлаждение в холодильнике», - предупредила эксперт.

Врач Павлова констатировала, что заморозка делает домашний хлеб полезнее, снижая риск инсулинового скачка. Инсулиновый скачок – это выработка повышенного количества данного гормона, происходящая после употребления продуктов, провоцирующих значительный рост уровня сахара в крови. Обычно к ним относятся продукты, богатые простыми или быстрыми углеводами, включая выпечку и хлеб (в первую очередь, из белой пшеничной муки).Врач Павлова отметила, что частое или неумеренное употребление хлеба способствует увеличению веса.По словам врача, заморозка хлеба делает желатинизированный крахмал устойчивым, то есть, таким, который переваривается дольше и повышает уровень сахара в крови медленнее. Это не дает возникнуть инсулиновому скачку.Кроме того, добавила Павлова, не слишком сильно сахар и инсулин повышаются при употреблении цельнозернового хлеба. Но даже такой хлеб врач посоветовала есть в количестве не больше кусочка за один прием пищи.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие фрукты были названы среди особенно полезных для сердца.

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