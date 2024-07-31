Терапевт Миронова: слишком активное питье воды может довести до появления судорог

«Чрезмерное потребление воды может привести к развитию гипонатриемии — состоянию, при котором уровень натрия в крови падает до опасного минимума. Это приводит к отеку клеток и может вызвать серьезные осложнения, включая судороги и кому», - уточнила терапевт в комментарии « Известиям ».

Терапевт Миронова напомнила, что пить воду всегда нужно в меру, хотя частые заявления об опасности обезвоживания организма могут создавать впечатление, что пить нужно постоянно и много. Действительно, в условиях жары, когда тело сильно потеет, необходимость в восполнении жидкости существенно возрастает. Но в обычных условиях злоупотреблять ею не нужно. Слишком активное питье воды может довести до появления судорог и более серьезных состояний, подчеркнула эксперт.Миронова пояснила, что чрезмерное количество воды, поступающее в организм, опасным образом разбавляет в нем концентрацию важных минеральных веществ – это в свою очередь чревато опасными последствиями.Юлия Миронова обратила внимание на то, что Национальная академия наук, инженерии и медицины США рекомендует ориентироваться на следующие параметры: 3,5 литра жидкости в день для мужчин и 2,5 литра – для женщин. В это количество входит абсолютно вся жидкость – как в виде чистой питьевой воды, так и в виде других напитков и жидкости, присутствующей в продуктах питания. Эксперт отметила, что порядка 20% ежедневного объема употребляемой жидкости люди получают из еды, чая, кофе или соков.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты врачи рекомендуют употреблять для восполнения кальция в организме после 50 лет.

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