Хирург Умнов назвал энцефалопатию среди опасных последствий пристрастия к спиртному

«При алкоголизме происходит разрушение личности человека из-за гибели нейронов коры больших полушарий. Отмечается снижение когнитивных способностей, памяти, что отражается на ухудшении работоспособности. Все патологические процессы в головном мозгу приводят к энцефалопатии. Повышается раздражительность и агрессивность», - перечислил эксперт.

«Опасное осложнение цирроза – портальная гипертензия, часто характеризующаяся избыточным сбросом крови по венам пищевода, приводя к их расширению и разрыву, что грозит тяжелейшим кровотечением», - предостерег специалист.

Хирург Умнов назвал в беседе с « Известиями » наиболее опасные последствия пристрастия к спиртному – в их числе он выделил развитие энцефалопатии. Под этим термином подразумеваются патологические процессы в головном мозге, сопровождающиеся изменением его ткани, в результате которого нарушаются нормальные функции ЦНС.Александр Умнов добавил, что бесконтрольный прием спиртных напитков также способствует повреждениям в органах желудочно-кишечного тракта – в частности, появлению ожоговых образований на слизистой ротовой полости, пищевода и желудка. Со временем клетки этих поврежденных участков могут изменяться до образования язв или опухолей.Кроме того, при постоянном приеме алкоголя страдает поджелудочная железа, которая подвергается панкреатиту с риском некроза, а также почки и, конечно, печень. В печени начинается процесс перерождения, при котором ткань органа заменяется жировой субстанцией. На этом фоне повышается риск рубцевания и появления цирроза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какими опасными последствиями чревато чрезмерное употребление воды

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