«Сало и льняное масло»: диетолог Березников посоветовал полезные для сердца жиры

«Человеческое сердце извлекает энергию в процессе расщепления жиров. Если нет атеросклероза и возраст молодой, употребление жиров будет полезно», - отметил он, беседуя с « РИА Новости ».

«Кремлевские врачи в 1980-е годы рекомендовали членам ЦК съедать для здоровья сердца по кусочку сала каждое утро», - поделился медик.

«Особенно опасен слабый алкоголь. Злоупотребление пивом нарушает жировой обмен и ведет к ожирению сердца, что на длинном отрезке может привести к внезапной смерти. Также большую угрозу представляют слабоалкогольные напитки с высоким содержанием сахара», - постулировал эксперт.

Диетолог Березников подтвердил в интервью: полезные для укрепления сердечного здоровья жиры действительно существуют.Березников посоветовал в качестве полезных для сердца жиров источники полиненасыщенных жирных кислот. В частности, сало, которое содержит арахидоновую кислоту, способную улучшать обмен в миокарде и препятствовать развитию атеросклероза.Также полезные для сердечно-сосудистой системы полиненасыщенные жирные кислоты содержатся в таких продуктах как рыбий жир, льняное масло, а также рыжиковое и горчичное масло естественного отжима, подсолнечное масло (оно менее насыщено данными кислотами).Диетолог подчеркнул, что для поддержания хорошего состояния сердца важно не только употреблять в пищу полезные продукты, но и следить за тем, чтобы в рационе было как можно меньше вредных. Прежде всего, соленых блюд и закусок, так как соль задерживает воду и тем самым увеличивает объем крови и вместе с этим – нагрузку на сердце.Кроме того, на сердце крайне негативно сказывается употребление алкоголя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы лучшие продукты для восполнения кальция в организме после 50 лет.

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