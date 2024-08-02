Врач Бязрова: при небольшом повышении давления снизить его помогает ванна для ног

«Для снижения высоких показателей артериального давления требуется медикаментозная терапия, но при небольшом повышении давления (до 150/90 мм рт. ст.) можно попробовать обойтись без лекарств. Наиболее эффективным методом считается горячая ванна для ног», - поделилась медик с « Газетой.Ru ».

«Наиболее опасным является артериальное давление выше 170/100 мм рт. ст., в этом случае требуется срочная консультация врача с целью определения тактики снижения давления», - поделилась советом кардиолог.

Кардиолог Бязрова рассказала, что при небольшом повышении давления снизить его помогает ванна для ног.Кардиолог пояснила, что благодаря действию горячей воды происходит расширение периферических сосудов, что способствует перераспределению крови – последствием этого и становится снижение системного артериального давления. Что еще помогает снизить давление – это прохладный компресс на лоб и на плечи. Такая охлаждающая аппликация вызывает сужение сосудов, уменьшающее нагрузку на сосуды мозга.Бязрова обратила внимание на то, что показатели артериального давления, превышающие 100-135/70-85 мм рт. ст., требуют консультации с врачом и обследования. Врач подчеркнула, что рост АД негативно отражается на функциях сердца, головного мозга, почек, а также провоцирует негативные изменения в состоянии артерий, в которых начинают появляться атеросклеротические бляшки. Если взрослый человек не следит за своим давлением и не знает о том, что оно повышено, он подвергает себя значительному риску инфаркта миокарда, инсульта, почечной недостаточности, потери зрения, предупредила медик.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что для поддержания здоровья сердца следует употреблять в пищу правильные жиры

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