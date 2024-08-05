«Содержат омега-3 и флавоноиды»: терапевт Батаев назвал продукты для защиты от атеросклероза

«Атеросклеротические бляшки сужают просвет артерий, затрудняя кровоток и повышая риск развития инфаркта, инсульта и других серьезных заболеваний», - сказал он в комментарии « Газете.Ru ».

Содержат антиоксиданты в виде витаминов С и Е, каротиноидов и полифенолов (например, ягоды, морковь, цитрусовые, зеленый чай);

Содержат калий для расслабления стенки сосудов (бананы, картофель, бобовые);

Содержат магний для нормализации работы сердца (зеленые листовые овощи, орехи, цельнозерновые продукты, бобовые);

Содержат растительные стеролы (растительные масла, орехи, бобовые);

Содержат флавоноиды, обладающие противовоспалительными свойствами и снижающие окислительный стресс (например, флавоноид кверцетин содержится в яблоках, луке, чае, какао).

«Чеснок – еще один продукт, полезный для здоровья сосудов. Он содержит аллицин – вещество с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Чеснок снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, улучшает функцию эндотелия и снижает агрегацию тромбоцитов», - дополнил врач.

Терапевт Батаев предупредил, что образование бляшек, вызванных процессами атеросклероза, может серьезно угрожать здоровью человека, укорачивать его жизнь.Врач обратил внимание на то, что состояние кровеносных сосудов и артерий в большой степени определяется повседневным рационом. По словам Батаева, существуют определенные нутриенты, эффективно помогающие в профилактике атеросклероза – патологии, при которой сосудистая ткань подвергается риску воспаления, теряет свою эластичность, становится жесткой и покрывается образованиями – бляшками. В частности, одним из таких полезных веществ являются омега-3 жирные кислоты, которые обладают противовоспалительными свойствами. В числе продуктов для защиты от атеросклероза, содержащих омега-3, терапевт назвал жирную рыбу, льняное масло, грецкие орехи.Кроме того, для оздоровления сосудов врач Евгений Батаев порекомендовал включать в рацион продукты, обладающие следующими характеристиками:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сердечно-сосудистые заболевания могут быть одной из причин состояния усталости и упадка энергии.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.