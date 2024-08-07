Нутрициолог Сирош назвала варианты завтраков, которые губят здоровье, врач Пономарева призвала есть на завтрак яйца и авокадо

Нутрициолог и специалист по похудению Мария Сирош поделилась мнением о том, что употребление определенных продуктов на завтрак может привести к развитию множества серьезных заболеваний.









В своем интервью для «Известий» она объяснила, какие варианты утреннего приема пищи могут быть вредны для здоровья.



Сирош отметила, что неправильный завтрак часто ассоциируется с лишним весом, повышенным давлением, высоким уровнем холестерина и инсулинорезистентностью. Чтобы избежать таких проблем, она рекомендовала исключить некоторые продукты и блюда из утреннего рациона.





В частности, нутрициолог советует избегать манной, кукурузной, пшенной и рисовой каш, а также каш быстрого приготовления. По ее словам, эти продукты могут вызывать приступы голода и тягу к сладкому в течение дня.



Кроме того, Сирош рекомендовала отказаться от картофеля, мюсли, сладких хлопьев и йогуртов на завтрак. Она подчеркнула, что употребление только фруктов по утрам также вредно. Фрукты, по ее мнению, должны выступать в роли десерта после основного приема пищи.





Также важно не пропускать завтрак и включать в него достаточное количество жиров, иначе могут возникнуть проблемы с желчным пузырем, заключила нутрициолог.

"Завтрак является важным приемом пищи, который задает тон на весь день, и выбор правильных продуктов для него может существенно повлиять на ваше общее состояние здоровья. Яйца и авокадо – это два продукта, которые обладают множеством полезных свойств и могут стать отличным вариантом для утреннего рациона. Вот почему эти продукты полезны для завтрака", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

Яйца: источник белка и полезных нутриентов

"Яйца являются отличным источником полноценного белка, который содержит все необходимые аминокислоты".

"Яйца обеспечивают длительное чувство сытости, что помогает избежать перекусов и переедания".

Авокадо: суперфуд с полезными жирами

"Эти жиры могут помочь снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) и увеличить уровень хорошего холестерина (ЛПВП), что способствует здоровью сердца".

Белок играет ключевую роль в строительстве и восстановлении тканей, поддержке мышечной массы и обеспечении чувства сытости.Яйца богаты витаминами A, D, E и группы B, особенно B12, который необходим для нормальной работы нервной системы и производства красных кровяных клеток. Они также содержат важные минералы, такие как селен, цинк и железо.Яйца являются одним из лучших источников холина, питательного вещества, которое важно для здоровья мозга и функционирования клеточных мембран. Холин также поддерживает метаболизм и здоровье печени.Исследования показывают, что завтрак, богатый белком, может помочь контролировать аппетит и снизить общее потребление калорий в течение дня.Авокадо содержит мононенасыщенные жиры, которые считаются "хорошими" жирами.Авокадо богато калием, который помогает регулировать кровяное давление, и магнием, который важен для функции мышц и нервной системы.Авокадо содержит антиоксиданты, такие как витамин E и каротиноиды, которые помогают защищать клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами.Ранее МедикФорум писал о полезных и вредных кашах.

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