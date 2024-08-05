«Из перловки или белого риса»: диетолог Дианова назвала самые полезные и вредные каши

«Отварной рис используется при диареях: когда отравился человек, проще всего посидеть 2-3 дня на такой кашке», - уточнила Дианова.

«Люди начинают есть кашу день и ночь — это неправильно. У женщин средняя норма готовой каши — 100-150 грамм, у мужчин — 200-2500 грамм. Дальше кладем туда белок: отварное яйцо, порцию орехов или кусок сыра. И в конце добавляем фрукты и ягоды», - резюмировала врач.

Диетолог Дианова назвала самые полезные и вредные каши. В беседе с « Радио 1 » специалист заявила, что наиболее предпочтительными крупами для приготовления каш являются не дробленые перловая и овсяная крупы. Таким образом, каши из них – перловка и овсянка – самые полезные: они насыщены клетчаткой, которая стимулирует работу пищеварительного тракта, нормализует уровни сахара и холестерина в крови, и вдобавок богаты белком, микроэлементами.Говоря о вредных, Дианова назвала каши из белого риса. Эксперт пояснила, что для обычных людей эти блюда слишком насыщены углеводами – их обычно рекомендуют ослабленным после болезни или отравления, имеющим недостаток веса. Злоупотребление вареным белым рисом приводит к запорам, отметила эксперт.Также специалист назвала вредной манную кашу, если она не рекомендуется по медицинским соображениям. В обычных обстоятельствах это блюдо, обладающее высоким гликемическим индексом, лишь будет способствовать ненужным скачкам сахара и инсулина в крови.Диетолог обратила внимание на то, что каши в целом (даже самые полезные из них) требуют довольно ограниченного употребления. Дополнять их следует белком и клетчаткой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие продукты эффективно защищают от развития атеросклероза

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