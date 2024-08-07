Диетолог Дианова: вредные пищевые привычки одиноких мужчин и женщин отличаются

«Одиночество влияет на формирование у людей вредных пищевых привычек, причем у мужчин и женщин они разные. В будущем такой образ жизни может привести к серьезным заболеваниям», - поделилась медик с Общественной Службой Новостей.

«Как правило, лишний вес у мужчин откладывается в брюшной зоне, формируя абдоминальное ожирение. Женщины быстрее набирают вес за счет избытка сладостей, однако благодаря наличию в их рационе растительной пищи и не такой сильной любви к животному белку у них реже возникает мочекаменная болезнь, подагра и панкреатит. А вот нарушения ЖКТ и желчекаменная болезнь у холостячек вполне могут возникнуть», - предупредила диетолог.

Врач-диетолог Дианова отметила в интервью, что вредные пищевые привычки присутствуют в образе жизни и мужчин, и женщин, которые живут в одиночестве.Дианова отметила, что одиноким мужчинам свойственны более редкие приемы пищи, однако по сравнению с женщинами они едят обильнее (за один раз). Кроме того, они употребляют большое количество кофе, а на ужин часто выбирают белково-жировые и углеводные продукты с мясом, фаст-фуд. По словам врача, из-за подобного питания одинокие мужчины часто бывают подвержены заболеваниям желудочно-кишечного тракта, желчекаменной болезни, мочекаменной болезни, панкреатиту, подагре.Что касается одиноких женщин, их режим питания обычно является более сбалансированным, они гораздо реже мужчин обходятся без завтраков. Также женщины щепетильнее следят за калорийностью рациона и за тем, чтобы не наедаться слишком плотно вечером. В то же время одинокие женщины значительно чаще мужчин тяготеют к употреблению сладкого, которое они могут есть в течение всего дня. У них чаще наблюдается зависимость от сахара. Также женщины в большей степени бывают подвержены расстройствам пищевого поведения.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, к каким способам можно прибегнуть , чтобы начать ест меньше, об этом подробнее рассказал врач-психотерапевт Олег Гладышев.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.